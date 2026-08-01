Drástica decisión del Real Madrid con Linda Caicedo: se conoció su futuro y ya fue notificada

El Real Madrid femenino confirmó una drástica decisión que tiene que ver con Linda Caicedo, pensando en una nueva temporada en el fútbol español y en Europa. El equipo blanco deja claro que confía en la estrella colombiana y le da más voz en el camerino para guiar y comandar el grupo.

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Las madrileñas enfrentarán una temporada de álgido nivel y mucha presión de por medio para definitivamente ganar el título de la primera división del fútbol femenino de España. Para ello, depositan la confianza en Linda Caicedo y por eso quedó decidido que la colombiana será una de las capitanas para la nueva campaña en el ‘Viejo Continente’.

Cabe recordar que en su paso por el Real Madrid, Linda Caicedo se consolidó como una de las mejores jugadoras del mundo en la actualidad y hace carrera para ser la mejor de Colombia en la historia. En su última presentación con la Tricolor, alcanzó el título de la Liga de Naciones de la Conmebol, la primera edición de esta competición en Sudamérica, donde fue fundamental en la zona de ataque.

Ahora, concentrada en el Real Madrid, Linda defenderá a capa y espada el Estadio Alfredo Di Stéfano, además de mentalizarse en el título en España, ya que le ha sido esquivo en su estadía en la capital española. Se cree que la experiencia de la colombiana y su talento no solo será clave en la cancha, sino también a su voz le dan poder en el camerino.

Linda Caicedo, referente en ataque de la 'Tricolor' salió en camilla del terreno de juego. Foto: Bernardo Peña / El País

Cabe recordar que en el radar de Linda Caicedo están la Champions League, la Liga Femenina de España y la Copa de la Reina. Esta exigencia le ayudarán a la volante a mantener un altísimo nivel deportivo de camino al Mundial Femenino 2027, donde la clave será intentar ganarlo con la Selección Colombia femenina.

Linda Caicedo y una labor adicional en el Real Madrid

Y esa decisión tiene que ver con la capitanía en el equipo para la nueva temporada. Real Madrid le hizo un gran ofrecimiento a Linda Caicedo debido a su gran trayectoria en los últimos años en el club, a tal punto de ser una figura en el fútbol de Europa y uno de sus mayores activos.

Linda Caicedo capitana de uno de los equipos más importantes del mundo. Foto: Real Madrid Femenino

De esta manera, Linda Caicedo se convierte en una de las capitanas del Real Madrid, junto a Athenea del Castillo, Signe Kallesøe Bruun y Sandie Toletti. Así lo confirmó el equipo blanco en sus redes sociales, con una foto y el mensaje contundente: “Nuestras capitanas”.