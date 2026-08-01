Carlos Antonio Vélez actualiza lista de jugadores que quisiera ver en la Selección Colombia: de 17 a 30 años

Carlos Antonio Vélez se pronunció nuevamente y actualizó la lista de jugadores que quisiera ver en próximas convocatorias en la Selección Colombia y así acercarlos al proceso deportivo con miras a la Copa América 2028 y Mundial 2030. Luego de alcanzar los octavos de final del Mundial 2026, la presión aumenta en la Tricolor, siendo el periodista deportivo una de las voces que exige cambios y nuevos talentos.

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Entre juventud y experiencia, Vélez consolidó la lista y argumentó que materia prima sí hay en Colombia y así darle un mejor aire al equipo, dejando a James Rodríguez a un lado del proyecto deportivo. En total, fueron 39 futbolistas los mencionados por el periodista deportivo en su espacio, ‘Palabras Mayores’.

En medio de la lista actualizada, Carlos Antonio no mencionó a Luis Díaz, pero se sabe que Lucho es la cabeza más visible entre el grupo de jugadores y el equipo debería girar en torno a él. Vélez hace la solicitud de esa ‘nueva sangre’ en el equipo y alarga la lista a un ramillete de talento que intenta triunfar en el fútbol colombiano y el exterior.

La lista actualizada de la Selección Colombia

Alfredo Morelos Julián Millán José Enamorado Johan Carbonero Kevin Mier Jaminton Campaz Richard Ríos Nelson Deossa Kevin Viveros Yerson Mosquera Juan David Cabal Jhan Angulo Camilo Durán Kevin Castaño Luis Marquínez Mateo Castillo Johan Rojas Carlos Andrés Gómez Gustavo Puerta Miguel Monsalve Edier Ocampo Yaser Asprilla Jhon Durán Yoshan Valois Simón García Neiser Villarreal Josen Escobar Jhon Solís Juan Rengifo Jordan García Óscar Perea Hervin Goyes Jordan Barrera Halam Loboa Alexei Rojas Joel Canchimbo Marías Orozco Samuel Martínez José Escorcia

¿El fin para James Rodríguez y David Ospina?

En medio de los jugadores que asoman para una oportunidad, la continuidad de James sigue siendo tema de conversación en el país. El pasado 21 de julio, Minnesota United, su último equipo, despidió al colombiano y eso quiere decir que se encuentra como agente libre. La gran pregunta es dónde va a continuar su carrera deportiva.

Caso contrario, David Ospina fue presentado como nuevo refuerzo del Atlante en la liga mexicana. Pero más allá de este movimiento, se desconoce si el experimentado guardameta aún sería tenido en cuenta en el plantel cafetero. Ambos son una gran duda ante la nueva generación y será todo un reto para el cuerpo técnico.

Se vienen días cruciales en la Selección Colombia, mientras en la Federación Colombiana de Fútbol también se viven horas de suma importancia, entre nombramientos de directivos y la posible reelección de Ramón Jesurún.