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Carlos Antonio Vélez actualiza lista de jugadores que quisiera ver en la Selección Colombia: de 17 a 30 años

El periodista deportivo agregó más nombres en la lista de deseos para la Selección Colombia.

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William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

1 de agosto de 2026 a las 11:01 a. m.
Carlos Antonio Vélez habló sobre la nueva generación en la Selección Colombia
Carlos Antonio Vélez habló sobre la nueva generación en la Selección Colombia Foto: Palabras Mayores // @Velezfutbol

Carlos Antonio Vélez se pronunció nuevamente y actualizó la lista de jugadores que quisiera ver en próximas convocatorias en la Selección Colombia y así acercarlos al proceso deportivo con miras a la Copa América 2028 y Mundial 2030. Luego de alcanzar los octavos de final del Mundial 2026, la presión aumenta en la Tricolor, siendo el periodista deportivo una de las voces que exige cambios y nuevos talentos.

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Entre juventud y experiencia, Vélez consolidó la lista y argumentó que materia prima sí hay en Colombia y así darle un mejor aire al equipo, dejando a James Rodríguez a un lado del proyecto deportivo. En total, fueron 39 futbolistas los mencionados por el periodista deportivo en su espacio, ‘Palabras Mayores’.

En medio de la lista actualizada, Carlos Antonio no mencionó a Luis Díaz, pero se sabe que Lucho es la cabeza más visible entre el grupo de jugadores y el equipo debería girar en torno a él. Vélez hace la solicitud de esa ‘nueva sangre’ en el equipo y alarga la lista a un ramillete de talento que intenta triunfar en el fútbol colombiano y el exterior.

La lista actualizada de la Selección Colombia

  1. Alfredo Morelos
  2. Julián Millán
  3. José Enamorado
  4. Johan Carbonero
  5. Kevin Mier
  6. Jaminton Campaz
  7. Richard Ríos
  8. Nelson Deossa
  9. Kevin Viveros
  10. Yerson Mosquera
  11. Juan David Cabal
  12. Jhan Angulo
  13. Camilo Durán
  14. Kevin Castaño
  15. Luis Marquínez
  16. Mateo Castillo
  17. Johan Rojas
  18. Carlos Andrés Gómez
  19. Gustavo Puerta
  20. Miguel Monsalve
  21. Edier Ocampo
  22. Yaser Asprilla
  23. Jhon Durán
  24. Yoshan Valois
  25. Simón García
  26. Neiser Villarreal
  27. Josen Escobar
  28. Jhon Solís
  29. Juan Rengifo
  30. Jordan García
  31. Óscar Perea
  32. Hervin Goyes
  33. Jordan Barrera
  34. Halam Loboa
  35. Alexei Rojas
  36. Joel Canchimbo
  37. Marías Orozco
  38. Samuel Martínez
  39. José Escorcia

¿El fin para James Rodríguez y David Ospina?

En medio de los jugadores que asoman para una oportunidad, la continuidad de James sigue siendo tema de conversación en el país. El pasado 21 de julio, Minnesota United, su último equipo, despidió al colombiano y eso quiere decir que se encuentra como agente libre. La gran pregunta es dónde va a continuar su carrera deportiva.

Caso contrario, David Ospina fue presentado como nuevo refuerzo del Atlante en la liga mexicana. Pero más allá de este movimiento, se desconoce si el experimentado guardameta aún sería tenido en cuenta en el plantel cafetero. Ambos son una gran duda ante la nueva generación y será todo un reto para el cuerpo técnico.

Se vienen días cruciales en la Selección Colombia, mientras en la Federación Colombiana de Fútbol también se viven horas de suma importancia, entre nombramientos de directivos y la posible reelección de Ramón Jesurún.