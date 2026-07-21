David Ospina fue presentado por su nuevo equipo y firmó hasta 2027: “Muy emocionado de estar acá”

David Ospina llegó a México y fue presentado como nuevo jugador del Atlante FC. El colombiano llega como agente libre tras terminar su contrato con Atlético Nacional, equipo que contrató a Franco Armani como reemplazo en el arco.

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Ospina, que firmó contrato hasta mediados de 2027, dio sus primeras declaraciones a la prensa en el aeropuerto de Ciudad de México. “Muy emocionado de poder jugar y estar acá”, declaró.

“Fue todo muy rápido, estaba muy concentrado en lo que iba a ser el Mundial para Colombia, se vino proyectando esta posibilidad, se tuvieron algunas conversaciones y solamente era conocer a la familia Escalante para tomar esa decisión positiva, de poder darle a mi familia la posibilidad de conocer México”, reveló.

David Ospina reconoció que varias veces lo buscaron de la Liga MX, donde hay una importante delegación de futbolistas colombianos. “En algunas oportunidades tuve conversaciones con algunos equipos, y siempre tuve ese pensamiento en la liga mexicana”, aseguró.

“Algunos compañeros vinieron a jugar acá y me contaban de la liga y el nivel que tiene. Hoy se me presenta esta oportunidad al final de mi carrera, y es muy positivo para mí”, sentenció.

Atlante, recién ascendido

David Ospina llega a un equipo que acaba de recuperar su puesto en la Liga MX. Atlante estuvo doce años en la segunda categoría y volvió a la Liga MX luego de comprarle la ficha al Mazatlán FC.

“Es un proyecto ambicioso, sabemos que todo es un proceso, que hay que ir paso a paso consolidando para ir uniendo al grupo. Hoy hay un grupo joven qué tiene las expectativas de poder hacer las cosas bien”, analizó el colombiano.

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La fecha de su debut como arquero de Atlante todavía no está definida, aunque viene de estar entrenando con la Selección Colombia durante el Mundial 2026.

David Ospina fue titular indiscutible de Atlético Nacional en el primer semestre, pero no pudo jugar la final por la convocatoria de Néstor Lorenzo. El cuadro verdolaga lo extrañó en la serie contra Junior y por eso decidió contratar a Franco Armani como nuevo guardian del arco.

El ‘Rey David’ mantuvo en secreto el siguente paso de su carrera hasta que la prensa mexicana filtró el acuerdo verbal que tenía para sumarse como fichaje de lujo del Atlante.

A sus 37 años de edad inicia una nueva aventura en el fútbol internacional, luego de haber pasado por el Niza de Francia, el Arsenal de Inglaterra, el Napoli de Italia y el Al-Nassr de Arabia Saudita.

Ospina es el futbolista con más partidos en la historia de la Selección Colombia y sueña con seguir siendo convocado para el próximo proceso mundialista hacia 2030.