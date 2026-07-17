Confirmado el nuevo equipo de David Ospina: acuerdo total y firma de contrato por un año

David Ospina ya pasó la página del Mundial 2026 y calienta motores para iniciar una nueva experiencia en la Liga MX. El arquero antioqueño quedó libre tras finalizar su contrato con Atlético Nacional, el club de sus amores, del que se despidió a finales de mayo.

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El Periódico AM de México asegura que Ospina ya tiene todo listo para firmar como nuevo jugador de Atlante. “El legendario arquero colombiano David Ospina ha alcanzado un acuerdo verbal para convertirse en el nuevo guardameta de los Potros de Hierro del Atlante”, apunta el periodista César Luis Merlo.

“Actualmente, ambas partes ya se encuentran en la fase de cruce de documentos y revisión de contratos para que el sudamericano estampe su firma, la cual lo vinculará con la escuadra azulgrana por un periodo de un año (dos torneos)”, agrega la información.

David Ospina fue convocado por la Selección Colombia para el Mundial 2026, pero no alcanzó a sumar minutos oficiales. De hecho, era el tercer arquero por detrás de Camilo Vargas y Álvaro Montero.

David Ospina, nuevo arquero de Atlante

Esta nueva experiencia se suma a una larga trayectoria en el exterior. David Ospina supo pasar por el Niza de Francia entre 2008 y 2014, luego defendió los colores del Arsenal en Inglaterra y también fue figura en el Napoli de Italia.

Su última experiencia internacional había sido como compañero de Cristiano Ronaldo en el Al-Nassr de Arabia Saudita. El ‘Rey David’ regresó a Nacional en 2024 para coronarse campeón de la Liga BetPlay, dos Copas Colombia y una Superliga.

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El semestre pasado fue parte fundamental para clasificarse a otra final; sin embargo, no la pudo jugar por la convocatoria de Colombia. Desde Estados Unidos vio cómo se esfumaba la ilusión de la estrella 19, que quedó en manos del Junior de Barranquilla.

Atlante podría ser el último club profesional de David Ospina, pues varias veces ha estado ‘amagando’ con la opción del retiro. Es por eso que firmará contrato por un año, es decir, hasta mediados del 2027, cuando estará a puertas de cumplir 39 años.

David Ospina en el Mundial 2026. Foto: FIFA via Getty Images

Lo cierto es que esta experiencia es un reto para Ospina, pues Atlante no atraviesa el mejor momento a nivel deportivo.

El jueves en la noche disputaron su primer partido de la Liga MX y cayeron de visita frente a Necaxa (2-1). Durante 12 años estuvieron en la segunda división del fútbol mexicano, hasta que compraron la ficha que hasta hace pocos meses le pertenecía al Mazatlán FC.

David Ospina es el primer gran fichaje con el que esperan pelear por la clasificación a la liguilla final. En la nómina cuentan con otro arquero de experiencia como Óscar Jiménez, que fue compañero de James Rodríguez en Club León.