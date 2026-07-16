Se desarma la nómina de Atlético Nacional: dos nuevas salidas con destino a Bogotá y Cali

Lucas González empezó su proyecto al frente de Atlético Nacional con decisiones contundentes. El técnico bogotano pidió el regreso de Yeicar Perlaza y Kevin Parra, además de aprobar la contratación de Franco Armani como su primer fichaje de lujo para la Liga BetPlay 2026-II.

Así recibieron a Franco Armani en Medellín: primeras imágenes de su regreso a Atlético Nacional

Diego Novoa tiene nuevo equipo: cae parado tras salir de Millonarios y firma por un año

La lista de salidas también tuvo nombres de peso como David Ospina, Dairon Asprilla y Francisco Bauzá. También se fueron los canteranos Robinson García y Fabio Martínez, todas bajas confirmadas en un comunicado oficial.

El último en irse fue Harlen ‘Chipi Chipi’ Castillo, que está a punto de dar el salto al fútbol argentino con la camiseta de Gimnasia y Esgrima de La Plata.

La idea de la junta directiva es mantener la columna vertebral y sumar algún otro fichaje de renombre; sin embargo, en las últimas horas se confirmaron dos nuevas bajas que están en fase de negociación con Inter de Bogotá y Deportivo Cali.

Kevin Cataño al Inter de Bogotá

Kevin Cataño, arquero que llegó el semestre pasado procedente de Real Cundinamarca, quiere tener los minutos que no le dieron en Atlético Nacional y se trasladaría a la capital del país.

De acuerdo al periodista Mauricio Agudelo, “Kevin Cataño jugará a préstamo en el Inter de Bogotá”.

Independiente Santa Fe firmó su primer fichaje y Pablo Repetto lo anunció: “Está acordado”

Esta decisión está pensada para que “tenga rodaje” y demuestre las condiciones que lo convirtieron en figura de la segunda categoría. “En el verde lo ven aún muy tímido como para adueñarse del puesto. No era un capricho de Arias”.

Atlético Nacional quedará con Franco Armani como arquero titular, acompañado por Luis Marquínez como emergente. La idea es que el argentino sirva como un maestro para el canterano y le entregue las llaves del arco cuando llegue el momento de retirarse.

Kevin Cataño, arquero de Atlético Nacional. Foto: @nacionaloficial

Eduard Bello suena para el Deportivo Cali

La otra salida que está siendo discutida es la del venezolano Eduard Bello, quien empezó como suplente el semestre pasado y se ganó la titularidad durante el tiempo que Nicolás Rodríguez estuvo apartado del plantel profesional.

Bello tiene una oferta sobre la mesa para irse a préstamo al Deportivo Cali. La relación cercana con el técnico Rafael Dudamel sería fundamental para llegar a un acuerdo que se está conversando entre los clubes.

“El extremo venezolano está en negociaciones para convertirse en nuevo jugador de Deportivo Cali de cara al segundo semestre de 2026″, informó Nel Sandino, periodista vallecaucano. “Las partes todavía trabajan en definir la figura contractual bajo la que se realizaría la operación, aspecto en el que aún no hay consenso definitivo”.

Esta oportunidad recae también sobre Eduard Bello, quien tiene la última palabra. “La decisión y la disposición del propio futbolista serán determinantes para destrabar la negociación y concretar su llegada al conjunto azucarero”, agregó Sandino.