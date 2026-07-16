Revelan qué decía la botella de Jordan Pickford: así reaccionó Messi cuando la encontró

Jordan Pickford, arquero de Inglaterra, tenía una botella marcada con los posibles cobros de penal de Argentina. Aunque la serie no llegó hasta esas instancias, los jugadores de la albiceleste encontraron la botella y leyeron lo que decía mientras celebraban su clasificación a la final del Mundial 2026.

España vs. Argentina: fecha y hora confirmadas para ver la gran final del Mundial 2026

En una foto revelada horas después del partido, quedó en evidencia el trabajo de análisis que había hecho el cuerpo técnico de Inglaterra y hacia dónde pensaban que podía patear cada jugador del conjunto rival.

En el caso de Messi, por ejemplo, decía: “Amaga hacia la izquierda y remata a la derecha”.

En la lista estaban los 26 jugadores de Argentina, incluido el arquero Emiliano Martínez, quien, en caso de haber pateado, hubiera elegido rematar a la izquierda según el análisis de los ingleses.

Nico González, jugador del Atlético de Madrid, fue el primero en leer la etiqueta de la botella e inmediatamente llamó a Lionel Messi para que se diera cuenta del hallazgo. Juntos discutieron lo que decía, antes que entrara Enzo Fernández a la escena.

La botella quedó en poder de Marcelo ‘Daddy’ D’Andrea, fisioterapeuta y masajista de la selección argentina, hombre de confianza de los jugadores y que será parte fundamental para recuperar al plantel de cara a la final contra España programada para el próximo domingo en el Metlife Stadium.

La selección española parte como favorita para quedarse con su segundo título en la historia de los mundiales, pero al frente tiene un rival que no se rinde aun teniendo el agua al cuello.

Argentina ha estado al borde de la eliminación hasta en tres ocasiones: ganó en la prórroga contra Cabo Verde en dieciseisavos de final, luego le remontó a Egipto de manera agónica en octavos y ahora repitió la hazaña frente a Inglaterra.

Lionel Messi abrazando a Harry Kane tras la eliminación de Inglaterra en el Mundial 2026. Foto: AP Photo/Erik S. Lesser

En declaraciones posteriores al partido de semifinales, Lionel Messi admitió que “es una locura jugar dos finales del mundo seguidas” en el contexto del fútbol actual.

“Vivimos sensaciones especiales, creo que el grupo lo sintió y sabíamos que no era una victoria más, que era una victoria importante, la cual el pueblo argentino la quería, nosotros también”, señaló el capitán de Argentina.

Emocionante narración argentina en el gol de Lautaro Martínez contra Inglaterra: desahogo total

Messi ya visualiza lo que será la final ante España, enfrentando a Lamine Yamal y compañía. “Como siempre, ahora será lo que Dios quiera”, declaró.

“Este grupo creo que ya no le debe nada a nadie, demostró que da el máximo siempre, le dio muchísima alegría al pueblo argentino durante todos estos años”, señaló Messi.

La final de España vs. Argentina será el próximo domingo, 19 de julio, a las 2:00 de la tarde (hora de Colombia).