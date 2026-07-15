Emocionante narración argentina en el gol de Lautaro Martínez contra Inglaterra: desahogo total

En la historia del fútbol argentino quedará para siempre el gol de Lautaro Martínez contra Inglaterra, este miércoles 15 de julio. Fue por las semifinales del Mundial 2026 en Atlanta y significó el paso del combinado albiceleste a la gran final de la competencia.

Mundial 2026: del gol que puso a Argentina en la final al garaje de lujo de Lautaro Martínez; Lamborghini, Audi y más joyas sobre ruedas

Fuerte reclamo de la prensa inglesa a Argentina: indignados por la pancarta de Malvinas

Corría el minuto 90+1 cuando Lionel Messi se metió al área y tiró un centro con derecha. El destinatario era Lautaro Martínez, quien remató de cabeza, enviando el balón al fondo de la red y decretando el 2-1 definitivo de Argentina sobre Inglaterra.

Además de agónico e histórico, el tanto puso a soñar a Argentina con el bicampeonato del mundo. Para lograrlo, los jugadores de la albiceleste deberán vencer en la final a España, el domingo 19 de julio, en New York.

Relatos argentinos que emocionaron en el gol de Lautaro Martínez

Los hinchas argentinos comentaron la emoción que sintieron gracias a los relatores de ese país, por el gol agónico de Lautaro Martínez.

El primero es Mariano Closs, quien se llevó todos los aplausos en su narración para ESPN. Fiel a su estilo, dejó un grito de fondo, mientras la imagen mostraba la alegría total del plantel argentino, celebrando el que después sería el paso a la gran final de la competencia.

¡¡¡LAUTORO!!! ¡¡¡GOLAZO AGÓNICO DE CABEZA DE LAUTARO MARTÍNEZ PARA EL 2-1 DE ARGENTINA VS. INGLATERRA!!!



⚽ #ESPNMundial

📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/9C2NGujagF — SportsCenter (@SC_ESPN) July 15, 2026

También se hizo viral Sebastián Vignolo, quien, al igual que Mariano, presta sus servicios en ESPN. Al lado del legendario Carlos Tevez, el Pollo desahogó un grito de gol que tenía atorado.

¡¡¡Y FUE EL HÉROE, NOMÁS!!! El Pollo sabía cosas cuando Lautaro ingresó ante Inglaterra...



🙌🏻 #ESPNMundial

📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/Js0qLgklWR — SportsCenter (@SC_ESPN) July 15, 2026

Finalmente, Pablo Giralt, de Telefe, dejó gestos de emoción absoluta gracias al gol de Lautaro. Horas después del partido, subió a sus redes sociales un videoselfi donde registró su reacción y la narración.

ESTAMOS JUNTOS, ARGENTINA DE MI CORAZÓN. pic.twitter.com/tEnuTAdYjY — Pablo Giralt (@giraltpablo) July 15, 2026

A su vez, las palabras de Lautaro Martínez, luego de su gol, acabaron emocionando a más de uno: “La primera vez que mi viejo me compró un par de botines, siempre soñé con hacer este gol (...) Este equipo sigue demostrando de qué está hecho”.

LAS LÁGRIMAS DE LAUTARO MARTÍNEZ



"La primera vez que mi viejo me compró un par de botines, soñaba con hacer este gol".#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/801ry6sgwS — DSPORTS (@DSports) July 15, 2026

“Vamos a enfrentar un rival de mucha jerarquía, que no pierde desde hace 37 partidos, con grandes jugadores. Ahora toca descansar, pero también disfrutar, lo que estamos logrando es muy difícil, volver a una final después de tres años y medio siendo ya los campeones”, añadió el toro.