Deportes

Emocionante narración argentina en el gol de Lautaro Martínez contra Inglaterra: desahogo total

Pablo Giralt, Sebastián Vignolo y Mariano Closs: tres narradores argentinos que conmovieron con su narración tras el gol de Lautaro Martínez.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
15 de julio de 2026 a las 10:38 p. m.
Los narradores argentinos, como Pablo Giralt (izq.), dejaron la garganta en el relato, tras el gol de Lautaro Martínez contra Inglaterra.
Los narradores argentinos, como Pablo Giralt (izq.), dejaron la garganta en el relato, tras el gol de Lautaro Martínez contra Inglaterra. Foto: Izq: X - @giraltpablo / Der: Getty Images.

En la historia del fútbol argentino quedará para siempre el gol de Lautaro Martínez contra Inglaterra, este miércoles 15 de julio. Fue por las semifinales del Mundial 2026 en Atlanta y significó el paso del combinado albiceleste a la gran final de la competencia.

Lautaro Martínez celebrando el gol que llevó a Argentina a la final de la Copa del Mundo 2026.
Mundial 2026: del gol que puso a Argentina en la final al garaje de lujo de Lautaro Martínez; Lamborghini, Audi y más joyas sobre ruedas
En Inglaterra no gustó el cartel que sostuvieron algunos jugadores argentinos: "Las Malvinas son argentinas".
Fuerte reclamo de la prensa inglesa a Argentina: indignados por la pancarta de Malvinas

Corría el minuto 90+1 cuando Lionel Messi se metió al área y tiró un centro con derecha. El destinatario era Lautaro Martínez, quien remató de cabeza, enviando el balón al fondo de la red y decretando el 2-1 definitivo de Argentina sobre Inglaterra.

Además de agónico e histórico, el tanto puso a soñar a Argentina con el bicampeonato del mundo. Para lograrlo, los jugadores de la albiceleste deberán vencer en la final a España, el domingo 19 de julio, en New York.

Relatos argentinos que emocionaron en el gol de Lautaro Martínez

Los hinchas argentinos comentaron la emoción que sintieron gracias a los relatores de ese país, por el gol agónico de Lautaro Martínez.

El primero es Mariano Closs, quien se llevó todos los aplausos en su narración para ESPN. Fiel a su estilo, dejó un grito de fondo, mientras la imagen mostraba la alegría total del plantel argentino, celebrando el que después sería el paso a la gran final de la competencia.

También se hizo viral Sebastián Vignolo, quien, al igual que Mariano, presta sus servicios en ESPN. Al lado del legendario Carlos Tevez, el Pollo desahogó un grito de gol que tenía atorado.

Finalmente, Pablo Giralt, de Telefe, dejó gestos de emoción absoluta gracias al gol de Lautaro. Horas después del partido, subió a sus redes sociales un videoselfi donde registró su reacción y la narración.

A su vez, las palabras de Lautaro Martínez, luego de su gol, acabaron emocionando a más de uno: “La primera vez que mi viejo me compró un par de botines, siempre soñé con hacer este gol (...) Este equipo sigue demostrando de qué está hecho”.

“Vamos a enfrentar un rival de mucha jerarquía, que no pierde desde hace 37 partidos, con grandes jugadores. Ahora toca descansar, pero también disfrutar, lo que estamos logrando es muy difícil, volver a una final después de tres años y medio siendo ya los campeones”, añadió el toro.