El crudo relato de Claudia Palacios sobre la violencia intrafamiliar que vivió en su hogar: “Mi mamá estaba golpeada”

La reconocida periodista y escritora Claudia Palacios compartió un relato sobre su entorno familiar durante su participación en el pódcast Las Menopáusicas, conducido por las también periodistas María Elvira Samper y Yolanda Ruiz.

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En este espacio, Palacios detalló cómo un episodio de violencia intrafamiliar transformó su adolescencia y exaltó la determinación de su madre para proteger y educar a sus cuatro hijos tras decidir abandonar su hogar.

Durante la conversación, Claudia Palacios recordó que su entorno familiar cambió de manera abrupta durante su adolescencia. Según explicó la comunicadora, no fue consciente de las dinámicas de maltrato en su casa hasta que cumplió los 14 años de edad, momento en el que presenció un suceso de agresión física y emocional.

“Yo no me di cuenta de que había un papá maltratador hasta que cumplí 14 años, porque fue exactamente cinco días después de mi cumpleaños que hubo un episodio de violencia intrafamiliar en frente de nosotros”, relató Palacios en el pódcast.

Ante esta situación, su madre tomó la decisión inmediata de abandonar la vivienda junto a sus hijos para salvaguardar su integridad física y asegurar su futuro. La periodista describió este hecho como una de las lecciones de dignidad y determinación más significativas de su vida.

Claudia Palacios, presentadora y líder de opinión, en el evento Mentalidad de Acero Global Conference Foto: DANIEL JARAMILLO

De acuerdo con el testimonio de la presentadora, la salida de su hogar original se produjo bajo condiciones de alta vulnerabilidad económica. A pesar de haber sido víctima de agresiones físicas y de encontrarse afectada anímicamente, su madre priorizó la continuidad de la educación de sus hijos.

Palacios detalló que salieron del inmueble llevando únicamente lo indispensable: “Cojan sus libros y sus uniformes que nos vamos”, recordó que fueron las palabras de su madre. La periodista enfatizó que, en medio de la ruptura familiar, la promesa de su madre de ofrecerles la mejor educación posible se mantuvo intacta.

Posteriormente, la familia inició un proceso de reconstrucción. Su madre, quien en ese entonces se desempeñaba como jefa de pagaduría en la Aeronáutica Civil, dedicaba sus tiempo libre a la construcción de una vivienda en un lote ubicado en una zona rural, realizando labores de albañilería de manera directa.

Esta experiencia llevó a Claudia Palacios, en su calidad de hermana mayor, a asumir tempranamente roles de apoyo dentro del núcleo familiar.

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La historia familiar de Palacios también ha estado marcada por el cuidado de la salud en los últimos años. Durante la entrevista, la periodista abordó el diagnóstico de Alzheimer que recibió su madre a los 62 años, una enfermedad con la que convivieron durante trece años hasta su reciente fallecimiento.

Este proceso de desgaste físico y mental inspiró a Palacios a escribir el libro Hola, Mami; Quiubo Mija, una obra que compila orientaciones de especialistas e incluye su relato personal sobre el rol de cuidar a un familiar con deterioro cognitivo. Con este testimonio, la periodista busca visibilizar el esfuerzo de los cuidadores y el valor de acompañar a los seres queridos en sus etapas más vulnerables.