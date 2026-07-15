Taliana Vargas expuso delicada situación y habló de decisión radical que tomó: “Ojo con lo que dices”

Las declaraciones de Taliana Vargas, esposa del alcalde de Cali, Alejandro Eder, continúan generando repercusiones en el ámbito político y en las redes sociales. Lo que comenzó como una entrevista para un medio de comunicación terminó convirtiéndose en un tema de debate, luego de que una de sus afirmaciones despertara múltiples reacciones.

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Durante una conversación con Marie Claire Colombia, la actriz habló sobre su papel como primera dama de la capital vallecaucana y la forma en que entiende el liderazgo social que ejerce junto a la administración distrital. En ese contexto, una de sus respuestas se viralizó rápidamente y abrió paso a distintas interpretaciones.

La también exreina manifestó que parte de su labor consiste en “liderar una zona del país donde somos un sostén para que Colombia no caiga en el comunismo”, una frase que fue ampliamente difundida en plataformas digitales y retomada por diferentes medios nacionales.

Sus palabras provocaron opiniones divididas entre usuarios de redes sociales y figuras del escenario político. Mientras algunos respaldaron su postura, otros cuestionaron el mensaje y consideraron que introducía un discurso ideológico en un espacio relacionado con el trabajo social y comunitario.

Tras lo mencionado, la famosa aprovechó y se pronunció a través de redes sociales, dejando en claro que su labor ha quedado registrada con resultados y acciones concretas por esta zona del país.

A través de su cuenta de Instagram, Taliana Vargas puntualizó que no se desgastaba con temas externos, por lo que todo lo responde con sus decisiones enfocadas en Colombia.

“El que no lo quiere entender nunca lo va a entender. Yo no me desgasto con tantas ocurrencias, me da es risa. Todo lo que hago por amor a una región, se llama amor de patria. ¿Tú hoy qué haces por Colombia?”, escribió.

No obstante, aseveró que no iba a lidiar con mentiras y demandaría a quienes la calumnien, tomando esto como una decisión radical.

“Ojo con lo que dices, ojo con las mentiras. Te llevan a demandas penales. Hoy demando por calumnias. Porque te amo, te defiendo y trabajo por ti, Colombia”, apuntó.

Taliana Vargas envió mensaje. Foto: Instagram @talianav

“Ni hablemos de cuidarte. Gracias Dios por ponerme en el corazón crear este proyecto que está transformando millones de vidas. Hoy Cali se consolida como epicentro del cuidado”, agregó.