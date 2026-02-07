Gente

Taliana Vargas reapareció tras ser hospitalizada y destapó su estado de salud por delicado tema: “Yo le hago caso”

La exreina publicó una imagen en la que refleja cómo se encuentra actualmente.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

7 de febrero de 2026, 6:53 p. m.
Taliana Vargas.
Taliana Vargas. Foto: Instagram: @talianav

Taliana Vargas se posicionó como una de las actrices y presentadoras más comentadas de la farándula nacional, especialmente por la proyección pública que asumió al respaldar a su pareja sentimental en su camino hacia la Alcaldía de Cali. Su presencia en redes sociales y en distintos espacios sociales generó todo tipo de reacciones, despertando tanto muestras de apoyo como críticas por su participación en asuntos políticos.

En la Sucursal del Cielo fue evidente, durante los últimos meses, que una de las figuras más visibles de la campaña del empresario Alejandro Eder —hoy nuevo alcalde de Cali— fue su esposa. La exvirreina universal de la belleza y modelo logró conectar con miles de personas gracias a sus publicaciones y apariciones públicas, consolidándose como un rostro clave dentro de este proceso político.

Sus labores sociales y culturales cautivaron a millones de ciudadanos, quienes aplauden el trabajo que realiza con distintos sectores. Taliana Vargas ha captado miradas en sus redes sociales, donde suele compartir actividades y circunstancias de su realidad.

Famosa actriz de la televisión colombiana revela la cruda crisis económica que atraviesa: “Trabajé toda la vida para no estar así”

Recientemente, la actriz preocupó a sus seguidores con un post que realizó, el cual la mostraba en una cama de hospital. Su mensaje fue puntual, afirmando se encontraba delicada de salud, por lo que era importante cuidarse de la influenza.

Gente

Super Bowl LXI: el posible ‘setlist’ de Bad Bunny y los detalles de su presentación en el ‘Halftime Show’

Gente

Reconocida periodista denunció ser víctima de robo en Bogotá e hizo duro llamado al alcalde: “Me duele profundamente”

Gente

Sale a la luz el último audio de Yeison Jiménez antes de morir en el accidente aéreo: “Muchas cosas en la cabeza”

Gente

Reconocida agente de tránsito destapó dura historia batallando contra delicada enfermedad; sospechó de brujería: “Cambió mi vida”

Gente

Hermana de Yeison Jiménez hizo llamado y expuso delicado tema tras muerte del cantante: “Que no siga engañando”

Gente

Andrea Serna anunció movida radical en el ‘Desafío Siglo XXI’ y eliminación causó desconcierto: “Dejan de existir”

Gente

Se destapa verdad sobre el estado de salud del hijo de Diomedes Díaz, hospitalizado por delicado tema; permanece en UCI

Gente

Taliana Vargas reveló la situación de salud que atravesó su mamá: “Creemos que nunca nos va a pasar, pero la realidad es otra”

Gente

Taliana Vargas hizo petición por su esposo, al conocer plan de atentado en su contra: “Mi hombre valiente”

Gente

El romántico mensaje de Taliana Vargas a su esposo, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, tras renovar votos: “Sí, acepto”

En medio de toda la incertidumbre que despertó, Taliana Vargas aprovechó su cuenta oficial de Instagram y reapareció, dando un nuevo reporte de cómo seguía su recuperación. La famosa habló de cómo se encontraba, precisamente tras recibir atención médica.

Taliana Vargas reveló cómo se recupera

Según se observó, la exreina colombiana publicó una fotografía en su hogar, recostada en su cama, mientras posaba para una postal a blanco y negro. La celebridad no dudó en hablar sobre lo que estaba lidiando, enfocando su mensaje a los designios de Dios.

Gracias a todos los que están pendientes. ya en casa, en calma”, indicó al inicio, agregando: “Dios diciéndome: ‘Paras o paras’, y como el que manda es solo Él, pues yo le hago caso”.

Taliana Vargas aseguró que estaría en reposo y cuidándose, mientras lograba retomar sus actividades diarias.

Reposo y ratos de oración profundos. Gracias Dios mío”, finalizó.

Más de Gente

Taliana Vargas

Taliana Vargas reapareció tras ser hospitalizada y destapó su estado de salud por delicado tema: “Yo le hago caso”

los éxitos y posibles invitados que marcarían su show de medio tiempo

Super Bowl LXI: el posible ‘setlist’ de Bad Bunny y los detalles de su presentación en el ‘Halftime Show’

Catalina Botero denunció robo en Bogotá.

Reconocida periodista denunció ser víctima de robo en Bogotá e hizo duro llamado al alcalde: “Me duele profundamente”

Yeison Jiménez, cantante colombiano.

Sale a la luz el último audio de Yeison Jiménez antes de morir en el accidente aéreo: “Muchas cosas en la cabeza”

Daniela Gaviria, famosa como la 'Agente de tránsito más bella de Colombia'.

Reconocida agente de tránsito destapó dura historia batallando contra delicada enfermedad; sospechó de brujería: “Cambió mi vida”

La hermana del fallecido artista habló de situación que preocupa su familia.

Hermana de Yeison Jiménez hizo llamado y expuso delicado tema tras muerte del cantante: “Que no siga engañando”

Andrea Serna en el Desafío Siglo XXI

Andrea Serna anunció movida radical en el ‘Desafío Siglo XXI’ y eliminación causó desconcierto: “Dejan de existir”

Diomedes Dionisio Díaz Aroca, hijo de Diomedes Díaz

Se destapa verdad sobre el estado de salud del hijo de Diomedes Díaz, hospitalizado por delicado tema; permanece en UCI

“Es una época de grandes retos y en los próximos años esos retos van a ser mucho mayores, mucho más avasallantes”.

El escritor cubano, Leonardo Padura habló sobre la situación en Estados Unidos: “Hay millones de personas viviendo con miedo”

“A pesar de que escribo mucho sobre un mundo privado, la verdad es que cuento muy poco y la gente sabe muy poco de mi yo real”.

La periodista argentina, Leila Guerriero conversó con SEMANA sobre el oficio periodístico y los retos para las nuevas generaciones: “Nunca fueron tiempos florecientes”

Noticias Destacadas