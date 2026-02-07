Taliana Vargas reapareció tras ser hospitalizada y destapó su estado de salud por delicado tema: “Yo le hago caso”

Taliana Vargas se posicionó como una de las actrices y presentadoras más comentadas de la farándula nacional, especialmente por la proyección pública que asumió al respaldar a su pareja sentimental en su camino hacia la Alcaldía de Cali. Su presencia en redes sociales y en distintos espacios sociales generó todo tipo de reacciones, despertando tanto muestras de apoyo como críticas por su participación en asuntos políticos.

En la Sucursal del Cielo fue evidente, durante los últimos meses, que una de las figuras más visibles de la campaña del empresario Alejandro Eder —hoy nuevo alcalde de Cali— fue su esposa. La exvirreina universal de la belleza y modelo logró conectar con miles de personas gracias a sus publicaciones y apariciones públicas, consolidándose como un rostro clave dentro de este proceso político.

Sus labores sociales y culturales cautivaron a millones de ciudadanos, quienes aplauden el trabajo que realiza con distintos sectores. Taliana Vargas ha captado miradas en sus redes sociales, donde suele compartir actividades y circunstancias de su realidad.

Famosa actriz de la televisión colombiana revela la cruda crisis económica que atraviesa: “Trabajé toda la vida para no estar así”

Recientemente, la actriz preocupó a sus seguidores con un post que realizó, el cual la mostraba en una cama de hospital. Su mensaje fue puntual, afirmando se encontraba delicada de salud, por lo que era importante cuidarse de la influenza.

En medio de toda la incertidumbre que despertó, Taliana Vargas aprovechó su cuenta oficial de Instagram y reapareció, dando un nuevo reporte de cómo seguía su recuperación. La famosa habló de cómo se encontraba, precisamente tras recibir atención médica.

Taliana Vargas reveló cómo se recupera

Según se observó, la exreina colombiana publicó una fotografía en su hogar, recostada en su cama, mientras posaba para una postal a blanco y negro. La celebridad no dudó en hablar sobre lo que estaba lidiando, enfocando su mensaje a los designios de Dios.

“Gracias a todos los que están pendientes. ya en casa, en calma”, indicó al inicio, agregando: “Dios diciéndome: ‘Paras o paras’, y como el que manda es solo Él, pues yo le hago caso”.

Taliana Vargas aseguró que estaría en reposo y cuidándose, mientras lograba retomar sus actividades diarias.

“Reposo y ratos de oración profundos. Gracias Dios mío”, finalizó.