Taliana Vargas hizo petición por su esposo, al conocer plan de atentado en su contra: “Mi hombre valiente”

Colombia atraviesa una ola de violencia que no cesa. Al escalamiento terrorista en las regiones del país se han sumado el asesinato de líderes sociales, las masacres, atentados terroristas en las ciudades y el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

El senador y precandidato presidencial murió tras varios meses en una unidad de cuidados intensivos (UCI). Con su caso, se abrió una nueva ola de violencia, en contra de los políticos y que preocupa en un país que no vivía algo similar desde hace poco más de 30 años.

Semana tras semana se registran hechos violentos. El jueves, un helicóptero de la fuerza pública fue derribado en Amalfi, Antioquia. En el Valle del Cauca, donde la violencia en los municipios es pan de cada día, se cometió un atentado con explosivos cerca de una base militar que dejó 79 personas heridas y seis fallecidas.

Ataque terrorista en Cali, Valle del Cauca. | Foto: Alcaldía de Cali

La violencia en Cali ha obligado al alcalde Alejandro Eder a estar al frente de la situación, con el riesgo que ello implica.

SEMANA confirmó, por medio de fuentes de la Policía Nacional, que el mismo grupo criminal que cometió los atentados del 21 de agosto hizo gestiones para atentar contra las vidas de los principales líderes políticos del Valle: Eder y la gobernadora departamental, Dilian Francisca Toro.

La estructura Jaime Martínez, con su bloque urbano, hizo seguimientos a los políticos durante varias semanas. Esos datos fueron encontrados por el bloque de búsqueda, que ya ha desmantelado cerca del 90 % de este brazo armado.

Taliana Vargas se pronunció por el atentado que se planeó en contra de su esposo, Alejandro Eder

Por esta situación, Taliana Vargas, esposa del mandatario, se pronunció en sus redes sociales.

La actriz y exreina de belleza aprovechó su cuenta de Instagram, en donde acumula más de tres mil seguidores, para enviar un mensaje por lo que ocurre y también para pedir una oración por la paz de la ciudad y el bienestar de su esposo.

“Si algo les llega a pasar, es culpa del narcoterrorismo”, fue lo primero que escribió Vargas en sus historias.

Taliana Vargas pidió oraciones por su esposo, Cali y Colombia. | Foto: Instagram: @talianav

En una segunda historia, Taliana hizo una petición a todos sus seguidores y en sí a los ciudadanos colombianos para que el odio y la violencia en Colombia, en especial en Cali, paren.

“No paren de orar por nosotros. Seguimos con el compromiso intacto”, escribió.

Taliana Vargas reconoció la valentía de su esposo por llevar lo sucedido en Cali. | Foto: Instagram: @talianav

Por último, en otra publicación, hizo una mención especial a su esposo, Alejandro Eder:

“Cali y Colombia merecen vivir en paz. @alejoeder mi hombre valiente”, concluyó.

Alejandro Eder se pronunció por la violencia que se vive en Cali

Debido a todo lo que ha venido pasando en esta ciudad, el alcalde Eder manifestó su pensar y su sentir.

“Hoy más que nunca tenemos que estar unidos. No permitamos que nadie venga a dividirnos ni a incendiar la ciudad. Aquí seguimos poniendo el pecho por Cali […]”, dijo.