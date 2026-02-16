Taliana Vargas reveló que tiene “influenza tipo 2″; confesó por qué empeoró e hizo una petición: “Háganle un favor a la humanidad”

En los últimos años, Taliana Vargas se convirtió en una de las famosas más comentadas de la farándula nacional, no solo por su carrera en la actuación y la presentación, sino también por el respaldo público que le dio a su pareja durante su aspiración a la Alcaldía de Cali.

Recientemente, lo que dio que hablar de la actriz fue su salud. La exreina encendió las alarmas hace poco entre sus seguidores tras publicar una imagen desde una cama de una clínica.

Taliana Vargas reveló la situación de salud que atravesó su mamá: “Creemos que nunca nos va a pasar, pero la realidad es otra”

En el mensaje fue clara: estaba delicada y aprovechó para enviar una advertencia sobre la influenza y la importancia de cuidarse.

Al causar una gran preocupación en sus seguidores, quienes le preguntaban constantemente cómo seguía de salud, la actriz volvió a aparecer en su cuenta oficial de Instagram para contar cómo se encuentra hoy en día.

Taliana Vargas Foto: Twitter @TalianaV

Taliana Vargas habló de su salud y reveló la enfermedad que tuvo

Desde la comodidad de su casa, Taliana compartió un video en el que explicó qué fue lo que ocurrió, mientras se arreglaba y, de paso, hacía un tutorial de maquillaje.

Inicialmente, la famosa actriz mencionó que esto que vive no empezó hace unos cuantos días, sino que, por el contrario, viene enferma desde inicios de año.

“El seis de enero de este año caí con una gripa y yo no me cuidé. Si tenía evento en la noche, yo salía, medio me cuidaba en el día, me tomaba algo como para el malestar y lo seguía”, dijo, confesando que pensó que era algo transitorio y que no la afectaría mucho.

Luego de esto, Taliana mencionó que días después sintió que los síntomas se fueron y, por esto, siguió con su vida, pero esto solamente empeoró todo, tanto que tuvo que ser hospitalizada.

“A los 10 días de estar así, como regular, fue la Media Maratón. No solamente corrí, sino que yo seguí como si nada. A mí se me fueron los síntomas de todo y yo seguí, caí otra vez, pero de clínica; ahí ya estaba hospitalizada y ahora ya llevo catorce días en casa cuidándome y no voy a salir de mi casa hasta que me sienta al 100 %, porque uno sí puede durar un mes con gripa”, añadió.

Finalmente, confesó que lo que la tuvo en cama fue la “influenza tipo 2”.

Taliana dejó ver que “No llevo solamente 14 días enferma, llevo más de un mes enferma por no cuidarme bien esta gripa, así que, si están agripados, quédense en casa, háganse un favor, háganle un favor a la humanidad también”, concluyó.