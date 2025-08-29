Taliana Vargas es una actriz, presentadora, modelo, quien actualmente es reconocida por su labor social y su rol como primera dama de Cali. La samaria es una figura pública muy activa en sus redes sociales, donde comparte parte de su vida profesional y personal.

Recientemente, Vargas publicó un video en su perfil de Instagram contando la historia de su mamá, qué fue lo que sucedió y dejó un contundente mensaje para que lo relacionado con el autocuidado y lo relacionado al cáncer de seno para que deje de ser un tabú.

“Mi mamá hace tres meses le quitaron un tumor benigno y fue gracias a la prevención que nos dimos cuenta”, afirmó la actriz, mencionando que el año pasado no tenía el tumor localizado en el seno y que lograron detectárselo a tiempo.

“Hablemos del tema”, agregó Taliana, haciendo referencia a la importancia de realizarse una biopsia cuando se presenta una anomalía o algo que no está bien, como también cuidar y acompañar a las mujeres que se encuentran en ese proceso.

Taliana Vargas habló de la situación que vivió su mamá y dejó un mensaje. | Foto: Captura de Instagram @talianav

“Volvámoslo natural porque es que nos toca a todos”, agregó la samaria, añadiendo que hablar del autocuidado y autoexámenes no solo se debe hacer cuando “las mujeres ya son adultas”, sino desde antes y compartir las experiencias para prevenir el cáncer de mama.

En la publicación Taliana escribió: “Creemos que nunca nos va a pasar, pero la realidad es otra. Gracias a los exámenes preventivos, mi mamá está bien. Apoyémonos, hablemos sin miedo y prioricemos nuestra salud”.

En menos de 12 horas, el video ya superó los 13 mil me gusta, tiene más de cien comentarios en los que las seguidoras demostraron su apoyo y aprovecharon para contar sus experiencias.

“Hoy me hice el mío y gracias a Dios todo bien”; “Que Belleza de charla, muy importante. Gracias”; “Poderoso mensaje, nosotras como supervivientes de cáncer sabemos lo importante que es llegar a tiempo”; “Dios te Bendiga a tu mami y a ti, Tali”; fueron algunos de sus mensajes.

Al final de la grabación, aparece un código QR para aquellas personas que desean saber más y educarse en el tema del autocuidado y el cáncer de mama, pues existen factores que disminuyen el riesgo y es una enfermedad que se puede tratar a tiempo.