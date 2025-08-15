Suscribirse

GENTE

El romántico mensaje de Taliana Vargas a su esposo, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, tras renovar votos: “Sí, acepto”

La pareja compartió el momento en sus redes sociales y enterneció a sus seguidores.

María Paula Flórez Herrera

Pasante de redacción semana.com

15 de agosto de 2025, 9:04 p. m.
Taliana Vargas y Alejandro Eder volvieron a decir que sí y renovaron votos.
Taliana Vargas y Alejandro Eder volvieron a decir que sí y renovaron votos. | Foto: Captura de Instagram @talianav / @alejoeder

Taliana Vargas es una actriz, presentadora, modelo, quien actualmente reconocida por su labor social, convirtiéndose en símbolo de inspiración para muchas personas. Una figura pública muy activa en sus redes sociales, donde comparte parte de su vida profesional y personal.

La samaria subió una ráfaga de fotos y videos a su perfil, en el que supera los tres millones de seguidores, sorprendiendo a sus seguidores con la noticia de su renovación de votos con su esposo, el alcalde de Cali, Alejandro Eder.

Contexto: Alejandra Gómez, expresentadora de RCN, murió el mismo día de su cumpleaños; destapan detalle de aquella fecha

La publicación tiene una emotiva descripción escrita por la actriz, en la que dio a conocer la noticia, mencionando hace cuanto están juntos y como Dios ha estado presente en la pareja.

¿Renovamos votos? Sí, acepto. Hoy hace 10 años nos casamos y aprendimos en nuestros primeros 10 años que ese SI para toda la vida se construye día a día con el más certero amor, el amor de Dios”, dice la primera parte del parte, confirmando la solidez de su relación.

Lo más leído

1. Primicia: Alfredo Saade sale de la Casa de Nariño y será el nuevo embajador de Colombia en Brasil
2. Juez se abstuvo de dictar orden de captura en contra del abogado Diego Cadena. Estas son las razones
3. Diego Cadena, exabogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez, fue condenado por presionar a Juan Guillermo Monsalve
Taliana Vargas y Alejandro Eder renovaron votos y compartieron la noticia en sus redes sociales.
Taliana Vargas y Alejandro Eder renovaron votos y compartieron la noticia en sus redes sociales. | Foto: Captura de Instagram @talianav / @alejoeder

En el mensaje también expresó lo que significa volver a decir que sí: “Por eso volvimos a la iglesia a dar el SÍ. Un sí a la gracia de Dios en el matrimonio, un sí a la vida de oración en pareja. Un sí a estar en las buenas, en las malas y en las regulares; un sí de amor, de comprensión y compasión el uno con el otro. Un sí de un amor que madura y crece”.

Su esposo, el empresario y político, comentó la publicación con la frase: “Sí, para toda la vida. ¡Te amo!”, y los familiares, amigos y seguidores también reaccionaron a la noticia.

Taliana Vargas le dedicó un emotivo mensaje a su esposo, Alejandro Eder.
Taliana Vargas le dedicó un emotivo mensaje a su esposo, Alejandro Eder. | Foto: Captura de Instagram @talianav / @alejoeder

“A ella se le cumplió tal cual el final de Chepe Fortuna en la vida real”; “Dios continué bendiciendo su amor hasta la eternidad ¡Feliz aniversario!”; “Divinos muchas bendiciones siempre”; “Tener un amor real y para toda la vida con Dios en el centro”; fueron algunos de los comentarios.

En unos de los videos aparece Alejandro diciendo: “Taliana recibe este anillo en señal de mi amor y mi fidelidad a ti”, a lo que la samaria respondió con las mismas palabras y ambos se colocaron las argollas, se abrazaron y se besaron.

Según las imágenes compartidas, se puede observar que la celebración fue privada, en compañía de sus familiares y amigos más cercanos, en una pequeña capilla en la ciudad natal de la actriz, Santa Marta, y compartieron de un pastel de tres pisos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿A qué se dedican y quiénes son los papás de la reina del Carnaval de Barranquilla Michelle Char?

2. El pronóstico del clima para el puente del 16, 17 y 18 de agosto de 2025 en Colombia: “no estará asociado con el huracán Erin”

3. En Texas se construirá una costosa fábrica para producir moscas que combaten un gusano nocivo para el ganado

4. Aeropuertos de EE. UU. estrenan sistema en tiempo real para saber exactamente cuánto esperará en la fila de la TSA

5. Panorama de las vías en Colombia para este puente festivo: estas son las principales carreteras cerradas, según Invías

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Taliana VargasAlejandro EderPareja de esposos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.