Taliana Vargas es una actriz, presentadora, modelo, quien actualmente reconocida por su labor social, convirtiéndose en símbolo de inspiración para muchas personas. Una figura pública muy activa en sus redes sociales, donde comparte parte de su vida profesional y personal.

La samaria subió una ráfaga de fotos y videos a su perfil, en el que supera los tres millones de seguidores, sorprendiendo a sus seguidores con la noticia de su renovación de votos con su esposo, el alcalde de Cali, Alejandro Eder.

La publicación tiene una emotiva descripción escrita por la actriz, en la que dio a conocer la noticia, mencionando hace cuanto están juntos y como Dios ha estado presente en la pareja.

“¿Renovamos votos? Sí, acepto. Hoy hace 10 años nos casamos y aprendimos en nuestros primeros 10 años que ese SI para toda la vida se construye día a día con el más certero amor, el amor de Dios”, dice la primera parte del parte, confirmando la solidez de su relación.

Taliana Vargas y Alejandro Eder renovaron votos y compartieron la noticia en sus redes sociales. | Foto: Captura de Instagram @talianav / @alejoeder

En el mensaje también expresó lo que significa volver a decir que sí: “Por eso volvimos a la iglesia a dar el SÍ. Un sí a la gracia de Dios en el matrimonio, un sí a la vida de oración en pareja. Un sí a estar en las buenas, en las malas y en las regulares; un sí de amor, de comprensión y compasión el uno con el otro. Un sí de un amor que madura y crece”.

Su esposo, el empresario y político, comentó la publicación con la frase: “Sí, para toda la vida. ¡Te amo!”, y los familiares, amigos y seguidores también reaccionaron a la noticia.

Taliana Vargas le dedicó un emotivo mensaje a su esposo, Alejandro Eder. | Foto: Captura de Instagram @talianav / @alejoeder

“A ella se le cumplió tal cual el final de Chepe Fortuna en la vida real”; “Dios continué bendiciendo su amor hasta la eternidad ¡Feliz aniversario!”; “Divinos muchas bendiciones siempre”; “Tener un amor real y para toda la vida con Dios en el centro”; fueron algunos de los comentarios.

En unos de los videos aparece Alejandro diciendo: “Taliana recibe este anillo en señal de mi amor y mi fidelidad a ti”, a lo que la samaria respondió con las mismas palabras y ambos se colocaron las argollas, se abrazaron y se besaron.