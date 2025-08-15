Alejandra Gómez, expresentadora de RCN, murió el mismo día de su cumpleaños; destapan detalle de aquella fecha

Alejandra Gómez, exintegrante de RCN, Citytv y Red+, dejó una huella imborrable en los medios nacionales, donde destacó con su trabajo y profesionalismo. La comunicadora logró conectar con el público, el cual la siguió en redes sociales para acercarse un poco más con su lado más personal.

La noticia de su muerte, ocurrida el pasado 10 de agosto, impactó a miles de personas, quienes desconocían parte de lo vivido ese día. Muchos no sabían que ese domingo era el cumpleaños de la expresentadora de Mañana Express, por lo que el dolor que inundaba a su familia era mucho más grande.

Su mejor amiga, María Rojas, dialogó con La red viral, destapando un poco de lo que sucedió aquel día de agosto. La mujer, entre lágrimas, comentó que su allegada estaba atravesando una crisis personal, la cual la tenía afectada.

Al revelar cómo fue la última conversación que tuvieron, la también comunicadora aseguró que esa fecha especial había transcurrido bien y tranquila, por lo que fue una situación particular la que detonó su intranquilidad.

La allegada a Alejandra Gómez no quiso entrar en detalles y se reservó los motivos que había detrás de esta tragedia que la golpeaba, poniendo el énfasis en que era por respeto a la memoria de su amiga.

“Creo que el día de su cumpleaños, para ella, fue como… Ella estaba bien, estaba tranquila. Hubo una situación particular que hizo que ella se intranquilizara. No soy la indicada para hablar de esto, pues era su vida privada, también por respeto a su familia. (…) Es un tema del que yo no puedo hablar. La Fiscalía es quien está en las investigaciones y el caso”, dijo al inicio de la charla.

“Yo no me siento en la capacidad de hablar al respecto. Solamente estaba pasando por una difícil situación emocional y ya”, agregó.

En cuanto a su cumpleaños, María Rojas señaló que la presentadora tenía varios planes para este festejo, al punto de viajar con su mamá al mar, como tanto le gustaba. Al regresar, se verían las dos e irían a otras actividades, disfrutando del vínculo que habían construido.

“Ella tenía planes, le gustaba el mar. Iban a celebrarlo allá, su mamá le iba a regalar de cumpleaños una celebración en el mar. Cuando llegara, me iba a ver con ella, íbamos a ir a una clase de baile el sábado”, aseguró, indicando que ya nada de eso regresaría.

La amiga de Gómez fue clara en que las plataformas digitales podían ser muy malintencionadas, atacando y juzgando cosas que no se sabían realmente. Su mensaje se enfocó en que todo parecía ir bien, pero por dentro los duelos eran otros.