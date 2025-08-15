Suscribirse

Gente

Alejandra Gómez, expresentadora de RCN, murió el mismo día de su cumpleaños; destapan detalle de aquella fecha

La mejor amiga de la periodista pidió respeto a usuarios de redes sociales por este doloroso tema.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

15 de agosto de 2025, 4:03 p. m.
Alejandra Gómez murió el pasado 10 de agosto.
Alejandra Gómez murió el pasado 10 de agosto. | Foto: Instagram @alejagomezq

Alejandra Gómez, exintegrante de RCN, Citytv y Red+, dejó una huella imborrable en los medios nacionales, donde destacó con su trabajo y profesionalismo. La comunicadora logró conectar con el público, el cual la siguió en redes sociales para acercarse un poco más con su lado más personal.

La noticia de su muerte, ocurrida el pasado 10 de agosto, impactó a miles de personas, quienes desconocían parte de lo vivido ese día. Muchos no sabían que ese domingo era el cumpleaños de la expresentadora de Mañana Express, por lo que el dolor que inundaba a su familia era mucho más grande.

Su mejor amiga, María Rojas, dialogó con La red viral, destapando un poco de lo que sucedió aquel día de agosto. La mujer, entre lágrimas, comentó que su allegada estaba atravesando una crisis personal, la cual la tenía afectada.

Contexto: Última publicación de Alejandra Gómez, expresentadora de RCN que murió; había dejado video días atrás

Al revelar cómo fue la última conversación que tuvieron, la también comunicadora aseguró que esa fecha especial había transcurrido bien y tranquila, por lo que fue una situación particular la que detonó su intranquilidad.

Lo más leído

1. Escándalo en el Ejército: aparece video que dejaría mal parado al general Olveiro Pérez, inspector de la institución
2. María Fernanda Cabal responde a la posibilidad de que María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, llegue al Senado o a otro rol político
3. Hija de Jorge Eliécer Gaitán envió carta al papá de Miguel Uribe Turbay por rechazar que Petro fuera a las exequias: “No puedo callar”

La allegada a Alejandra Gómez no quiso entrar en detalles y se reservó los motivos que había detrás de esta tragedia que la golpeaba, poniendo el énfasis en que era por respeto a la memoria de su amiga.

“Creo que el día de su cumpleaños, para ella, fue como… Ella estaba bien, estaba tranquila. Hubo una situación particular que hizo que ella se intranquilizara. No soy la indicada para hablar de esto, pues era su vida privada, también por respeto a su familia. (…) Es un tema del que yo no puedo hablar. La Fiscalía es quien está en las investigaciones y el caso”, dijo al inicio de la charla.

“Yo no me siento en la capacidad de hablar al respecto. Solamente estaba pasando por una difícil situación emocional y ya”, agregó.

EXCLUSIVA Mejor Amiga de Alejandra Gómez revela nuevos DETALLES sobre su MUERTE en pleno cumpleaños

En cuanto a su cumpleaños, María Rojas señaló que la presentadora tenía varios planes para este festejo, al punto de viajar con su mamá al mar, como tanto le gustaba. Al regresar, se verían las dos e irían a otras actividades, disfrutando del vínculo que habían construido.

Ella tenía planes, le gustaba el mar. Iban a celebrarlo allá, su mamá le iba a regalar de cumpleaños una celebración en el mar. Cuando llegara, me iba a ver con ella, íbamos a ir a una clase de baile el sábado”, aseguró, indicando que ya nada de eso regresaría.

La amiga de Gómez fue clara en que las plataformas digitales podían ser muy malintencionadas, atacando y juzgando cosas que no se sabían realmente. Su mensaje se enfocó en que todo parecía ir bien, pero por dentro los duelos eran otros.

“Las redes sociales… uno no va a mostrar que se le partió una uña, pero eso no significa que todo esté bien. Estuvo pasando por una crisis, estuvo con acompañamiento... pero estaba bailando salsa, boxeando, empezó leyendo cuentos… le dije que se olvidará de esto, tenía planes, pero pasó esto y todo quedó ahí”, finalizó.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Melina Ramírez confesó detalle detrás de su ruptura con Mateo Carvajal y habló de duro proceso que llevó: “Hubo mucha tristeza”

2. Girona tomó última decisión con Yaser Asprilla: anuncio es oficial y no tiene marcha atrás

3. Asfixiados los comerciantes del Gran San: concejal de Bogotá denunció aumentos “desproporcionados” en el valor catastral de los locales en la zona

4. María Fernanda Cabal responde a la posibilidad de que María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, llegue al Senado o a otro rol político

5. Mastantuono “dejó a muchos con la boca abierta”: tildan de “extraño” lo que pasó en sede del Real Madrid

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Presentadora colombianaPeriodistaCanal RCNmuertes

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.