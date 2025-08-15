Alejandra Gómez, reconocida periodista y presentadora colombiana, falleció sorpresivamente el pasado 10 de agosto de 2025, justo el día de su cumpleaños número 43. Su partida sorprendió profundamente al gremio periodístico y a sus amigos más cercanos, entre ellos su mejor amiga, María Rojas, quien recientemente rompió el silencio y envió un mensaje conmovedor tras la pérdida.

En una entrevista para el pódcast La Red Viral, María Rojas expresó el difícil momento que vive tras la muerte de Alejandra.

Señaló que la noticia fue un golpe inesperado para todos y que tanto ella como la madre de la periodista decidieron mantener reservada la información durante algunos días para evitar especulaciones y proteger la memoria de Gómez frente a los comentarios malintencionados que suelen circular en redes sociales.

“Esto es muy duro. Ha sido muy difícil. No nos lo esperábamos. Solo pido que no empiecen a hacer comentarios malintencionados como los que veo en redes sociales”, dijo Rojas, subrayando la necesidad de respeto y discreción.

De acuerdo con lo que reveló María, su amistad con Alejandra inició desde hace varios años, cuando se encontraron en los Premios Nuestra Tierra en Bogotá: “Desde ahí, empezamos a ser muy amigas, éramos como hermanas, éramos todo, habíamos compartido muchas cosas durante toda la vida, llevábamos más de 20 años de conocernos”.

Rojas también habló de la complejidad de la salud emocional de Alejandra, al indicar que aunque en sus redes sociales la periodista proyectaba una vida alegre y activa, con publicaciones sobre sus aficiones, como la lectura y la salsa, no todo estaba bien en su interior: “Ella estaba pasando por una situación personal un poco difícil y estaba un poco tensa”.

También aseguró en el mencionado pódcast que “el día de su cumpleaños ella estaba bien, estaba tranquila, pero una situación particular hizo que ella se intranquilizara. Yo no soy la indicada para hablar de esto, eso es de su vida privada”.

La amiga reconoció que Alejandra atravesaba por una crisis personal, no obstante, insistió en que su amiga estaba buscando recomponerse y seguir adelante con sus planes.

Sin embargo, durante la entrevista, Rojas dio fuertes declaraciones. Aseguró que ante la muerte de su amiga habría investigaciones: “La Fiscalía, en este momento, lleva el caso y las investigaciones. Toca esperar, o si de pronto en algún momento la mamá se siente en la capacidad de hablar, lo hará”.

Sobre la relación que habría tenido Alejandra con el también periodista Andrés Marín Martínez, Rojas aseguró que “no es una persona que yo, en este momento, quiera hablar, me reservo mis comentarios”.

La periodista Alejandra Gómez falleció de manera repentina el pasado 10 de agosto de 2025, justo el día en que cumplía 43 años. | Foto: Instagram @alejagomezq

En su mensaje final, María expresó el profundo amor y cariño que sentía por Alejandra, recordando los planes que compartían y afirmando que su amistad perdurará más allá de la muerte: “Ella sabe que la amaba y la voy a seguir amando con todo mi corazón. Teníamos muchos planes. Tal vez en otro momento de la vida, cuando Dios nos dé la posibilidad, vamos a cumplirlos.”