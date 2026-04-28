Yuli Ruiz sin filtro en ‘La casa de los famosos’; llamó “Buscona” a Mariana Zapata y advirtió a Tebi: “Con las mujeres no se juega”

La recta final de La casa de los famosos está llegando, los famosos llevan dentro de esta casa un poco más de tres meses de cuatro, y en este tiempo de convivencia se han dado amoríos, alianzas, equipos, traiciones, discusiones, diferencias, de todo un poco.

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En estos últimos capítulos, luego de la eliminación de Aura Cristina, se han retomado los congelados, pero en lugar de familiares, han ingresado algunos de los exparticipantes de esta tercera temporada.

En el capítulo del pasado lunes 27 de abril, Yuli Ruiz fue quien sorprendió a los famosos con su llegada nuevamente a la casa más famosa de Colombia durante un congelado.

La mujer paisa llegó con varias “bombitas” e indirectas para algunos de los participantes de la casa.

Al ingresar a la casa, dijo: “Hola, llegó la bomba sexy de La casa de los famosos Colombia, la que tanto mencionan e imitan; me pone triste saber que ya cerraron mi habitación, solo quedan los lindos recuerdos".

Justo al llegar a la sala, habló en frente de todos y afirmó que estaba viendo a muchas personas adaptando personajes y no siendo reales.

“Estoy viendo mucho morrongo que se tiene que disfrazar de personaje para dar de las suyas; acá vengo a ser yo”, añadió.

Yuli le habló a uno por uno, y la persona con la que inició fue con Juanda Caribe: “Juanda, no todo es como lo crees ver, recuerda que tienes una familia afuera”, le dijo, haciendo énfasis en que dentro del programa se le ha olvidado que tiene a su esposa Sheila fuera, por estar coqueteando con Mariana Zapata.

En cuanto a la influencer paisa, Yuli se despachó: “Mariana, te ganaste el premio perfecto: la más buscona. Cada vez que tengas lagañita, para eso hay aguita, no te las limpies con salivas mañaneras que eso se ve mal en televisión”, afirmó.

Desde un inicio, Yuli tuvo fuertes diferencias con Beba de la Cruz y en este momento no perdió la oportunidad para poder decirle todo lo que piensa de ella teniendo en cuenta que fue eliminada y reingresó a la casa.

“Beba, nunca había visto una mujer tan desleal, tan faltona, tan conveniente. ¿Tu crees que te estás viendo bien? pero lo estás haciendo peor que al inicio. Eres tan desleal, cuidado", le dijo mirándola a los ojos.

Seguido de ella estuvo Alexa, a quien no dudó en darle un mensaje de apoyo, pero también aprovechó para recordarle de lo que está hecha y que no debe mendigar amor.

Yuli Ruiz ingresó nuevamente a 'La casa de los famosos' en un congelados. Foto: Canal RCN

“Alexa, mi amor, estás hermosa, ten dignidad, ten amor propio. Tú eres una mamasita, recuerda a qué viniste a La casa de los famosos, no se te olvide", dijo.

Con respecto al tema de Alexa, Yuli también se refirió a Tebi, pues es él quien ha estado vinculado sentimentalmente con Alexa, y dejó claro que no lo ve del todo genuino.

“Tebi, no me equivoqué. Se le arrima al palo que más sombra le de. Con las mujeres no se juega, ni se utilizan y no estás jugando con una, sino con dos”, dijo, arremetiendo en su contra.

Uno de los momentos más esperados llegó cuando Yuli se dirigió a Alejandro Estrada, quien fue su pareja en el reality.

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“Alejo, así como Colombia se enamoró de nuestra relación, me quedo con los momentos más lindos que vivimos; lo demás, ya no pesa”, señaló, dejando ver que ya no existe ningún rencor de ella hacia él.

Por último, Yuli fue clara en mencionarles que no deben dar fe de todo lo que creen y escuchan, pues están en una realidad alterada: “No crean todo lo que vienen a gritarles acá afuera. En esto momentos del juego les quieren enredar la mente. Amores, ahí los dejo para que se rieguen como la mata de maracuyá”, concluyó.