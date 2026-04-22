¿Carla Giraldo abandona ‘La casa de los famosos’? Filtran audio de la presentadora: “No cámaras, no luces, no nada”

La tercera temporada de La casa de los famosos ha dado mucho de qué hablar, incluso desde antes de empezar. Si bien los que han sido centro de conversaciones han sido los participantes, ahora la atención se centra en uno de los dos presentadores del formato.

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En las últimas horas, Samilu, una creadora de contenido que sigue el reality desde sus inicios, publicó un video en su cuenta de TikTok en donde habló de un audio que se filtró de Carla Giraldo en dónde se hace evidente que está atravesando por un momento complejo.

Lo que dio de qué hablar fue que lo que dice la presentadora es que quiere estar lejos de cámaras, de luces, para poder solucionar algo que le está pasando.

“Es que eso no es lo peor. O sea, ay, no sé. Yo creo que me va a tocar como no cámaras, no luces, no nada, mientras miro a ver qué hago”, se le escucha decir en un principio.

Además, menciona que no quiere que nadie se entere de lo que está viviendo.

“Siento que hay que buscar una solución rápido, pero no quiero... ay, no quiero que nadie sepa nada porque tú sabes cómo es la gente”, añade.

Este audio filtrado levanta sospechas acerca de la posibilidad de que Carla Giraldo abandone su rol de presentadora en La casa de los famosos, o de su deseo de abandonar la televisión, según menciona la creadora de contenido.

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Varias de las personas dejaron sus comentarios, opiniones y especulaciones en los comentarios del video: “Por lo que veo es un tema de salud, qué falta de empatía”; “Me huele a que no hará cuarta temporada”; “O sea, ella te felicita y tu la expones. Amiga no, así no era”; “La forma o la intención en que lo dices es totalmente diferente a lo que se escucha en el audio. Suena más a un tema de salud”; “Creo que es por lo que dijo en la casa, que estaba sufriendo de la vista”; “Siento que es algo personal o de salud. No creo que sea algo con el canal”; “Los presentadores tienen que dar contenido, ya que los participantes no la dan”.