Gente

Marcelo Cezán y Carla Giraldo hicieron frente a delicado tema por ‘La casa de los famosos’; expusieron incómoda situación

Los presentadores hablaron claro sobre un tema que se estaba dando en redes sociales y cruzaba cualquier límite.

Siga las últimas noticias del mundo del espectáculo

Daniel Felipe Mejía Alarcón

4 de marzo de 2026, 9:28 a. m.
Marcelo Cezán y Carla Giraldo
Marcelo Cezán y Carla Giraldo Foto: Instagram @lacasadelosfamososcolombia1

La tercera temporada de La casa de los famosos continúa su curso marcada por situaciones tensas, giros inesperados y episodios que no pasan desapercibidos para la audiencia. El ingreso de Melissa Gate generó un fuerte remezón en la dinámica interna, provocando que los participantes ajustaran sus alianzas y replantearan sus estrategias dentro de la competencia.

A lo largo de la convivencia, cada celebridad ha ido conformando su propio círculo, tomando decisiones arriesgadas que les han permitido posicionarse frente al público con la mira puesta en llegar a la final. Aunque los roces y desacuerdos son frecuentes, el desarrollo del juego se ve constantemente influenciado por las votaciones y las reacciones que se multiplican en redes sociales, convirtiéndose en un termómetro diario del sentir de los seguidores.

Sin embargo, la carga anímica se ha visto reflejada en los televidentes, quienes siguen tomando posición con respecto a los equipos. Muchos usuarios recurren a redes sociales para opinar o debatir, reprochando decisiones de la producción.

Ante la ola de reacciones constantes, los presentadores de La casa de los famosos, Marcelo Cezán y Carla Giraldo, optaron por pronunciarse sobre lo que ocurría fuera de cámaras, haciendo un llamado a los ataque que llegaban a redes sociales.

Según los dos famosos, visiblemente incómodos, había que manejar las emociones que giraban entorno al formato y no pasar ciertas líneas de respeto. Marcelo Cezán fue claro en que entendía la pasión que se despertaba, pero no podía llegarse al punto de atacar de dicha manera.

El también actor fue conciso en que por las diferencias y debates que se generaran en redes sociales, la cordialidad y el respeto debían seguir a toda costa, sin llegar a ofender a otros.

“El entretenimiento no puede convertirse en una excusa para atacar”, comentó el presentador, rechazando conductas de fanáticos.

Al ver los constantes comentarios ofendiendo a la producción y a los integrantes, la celebridad recordó que había seres humanos que trabajaban arduamente por este proyecto, intentando ofrecer buenos resultados para el público.

La casa de los famosos Colombia: participante dio indicios de su salida
Carla Giraldo no dudó en ser clara, reafirmando que su compañero y ella no tenían poder de decisión en cuanto a las dinámicas de La casa de los famosos. Allí comentó que sabía que había distintos puntos de vista, pero era preocupante cómo todo dejaba de centrarse en el juego y salía directamente a las familias de los trabajadores del reality.

“Apoyen a sus participantes favoritos, debatan, opinen, pero háganlo con respeto. Nosotros acompañamos el formato desde afuera, pero no definimos estrategias ni resultados”, dijo.

El mensaje de los dos fue contundente, pidiendo que se le bajara a la violencia, pues el mundo ya tenía demasiada como para traerla a un escenario que estaba diseñado para el entretenimiento.

