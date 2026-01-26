Marcelo Cezán expuso error sobre ‘La casa de los famosos 3′ en vivo y dejó en evidencia detalle

La casa de los famosos estrenó su tercera temporada, dando la bienvenida a 24 participantes que ingresaron con el objetivo de llegar a la final y quedarse con el millonario premio. Cada uno arribó con expectativas distintas, buscando conectar con el público y ganar su apoyo desde el primer momento.

Desde el anuncio de esta nueva edición, los televidentes comenzaron a perfilar a sus favoritos, atentos a que la competencia fluya de manera natural y mantenga el interés. Por su parte, varios concursantes llegaron con estrategias definidas, dispuestos a jugar con claridad y marcar territorio desde el inicio del reality.

Durante la segunda semana, los famosos se enfrentaron a situaciones tensas y complejas, tal y como fue la pelea entre Nicolás Arrieta y Tebi Bernal. Adicional a esto, se calentaron los humos y se reveló el nombre del segundo eliminado de la competencia.

Castigo le pasó factura a Yuli Ruiz y se desmayó en ‘La casa de los famosos 3′; reveló lo que sucedió: “Me sentía muy sofocada”

Este fue el caso de Renzo Meneses, quien no logró salvarse en las votaciones y terminó pro fuera del juego con un porcentaje menor al 5%. El exparticipante del Desafío no conquistó al público, además de que fue foco de reacciones por declaraciones de su expareja.

No obstante, el programa del 25 de enero también se centró en un incómodo instante que ocurrió y fue mencionado por Marcelo Cezán ante cámaras, refiriéndose a un error que no se pudo evitar a tiempo.

De acuerdo con lo que se observó en el formato, el presentador quiso hablar acerca de un detalle impensable que no pasó desapercibido y que estaba cambiando el rumbo de las interacciones en redes sociales. La mención fue puntual, tratando de restarle fuerza en este tipo de escenarios.

Marcelo Cezán y Carla Giraldo Foto: Instagram @lacasadelosfamososcolombia1

Marcelo Cezán habló de este inconveniente, asegurando que era algo que salía de las manos de la producción del programa, pues venía de la mano de los televidentes y fanáticos. El conductor aseguró que era para prestar atención, mejorando el contexto.

El famoso indicó que los seguidores estaban cayendo en un error al viralizar el hashtag o etiqueta de La casa de los famosos que no era, pues el que se utilizaba tenía mal escrito una parte. En su explicación, el actor afirmó que el nombre del reality estaba llevándose como no era, ya que se movía La casa de los famososos, adicionándole una letra O y una S.

Al ser un elemento importante para publicar y compartir una tendencia, era de vital importancia hacerlo correctamente y así no desviar los contenidos sobre lo que estaba pasando en la convivencia.