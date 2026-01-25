🔴 En vivo | Segunda eliminación en ‘La casa de los famosos 3′: estos son los candidatos del público para abandonar el ‘reality’

La tercera temporada de La casa de los famosos tuvo su gran estreno en la noche del pasado lunes festivo 12 de enero, y desde entonces, su polémica lista de participantes está dando de qué hablar.

Pese a que en la primera semana se dijo en redes que no pasaba nada y que habían muchos muebles (término muy utilizado en este formato para referirse a una persona que no hace nada), la segunda semana de competencia ya provocó que la convivencia hiciera de las suyas y se despertaran discusiones, diferencias y enemistades.

Este domingo 25 de enero se llevará a cabo una nueva noche de posicionamiento y eliminación, en la que uno de los famosos se verá obligado a abandonar la casa más famosa del país por decisión y votación del público.

¿Quién fue la última eliminada de ‘La casa de los famosos 3′?

La primera eliminación de este polémico reality se llevó a cabo en la noche del pasado domingo 18 de enero y, pese a que fueron bastantes los nominados, fue Luisa Cortina quien terminó siendo eliminada.

Los ingresos en este día se dieron de la siguiente manera: con un 57,3 %, el primero en entrar nuevamente a la casa fue Nicolás Arrieta; luego estuvo Lorena Altamirano, con un 18,1 %; seguido a ella estuvo Yuli, quien ingresó con un 7,1 %; los últimos dos en ingresar fueron Renzo Meneses y Tebi Bernal con 6,9 % y 6,1 %, respectivamente.

Segunda noche de eliminación en ‘La casa de los famosos 3′