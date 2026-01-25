Gente

🔴 En vivo | Segunda eliminación en ‘La casa de los famosos 3′: estos son los candidatos del público para abandonar el ‘reality’

Las personas en las redes comienzan a especular quién sería el famoso eliminado hoy de la competencia.

25 de enero de 2026, 10:11 p. m.

La tercera temporada de La casa de los famosos tuvo su gran estreno en la noche del pasado lunes festivo 12 de enero, y desde entonces, su polémica lista de participantes está dando de qué hablar.

Pese a que en la primera semana se dijo en redes que no pasaba nada y que habían muchos muebles (término muy utilizado en este formato para referirse a una persona que no hace nada), la segunda semana de competencia ya provocó que la convivencia hiciera de las suyas y se despertaran discusiones, diferencias y enemistades.

Este domingo 25 de enero se llevará a cabo una nueva noche de posicionamiento y eliminación, en la que uno de los famosos se verá obligado a abandonar la casa más famosa del país por decisión y votación del público.

¿Quién fue la última eliminada de ‘La casa de los famosos 3′?

La primera eliminación de este polémico reality se llevó a cabo en la noche del pasado domingo 18 de enero y, pese a que fueron bastantes los nominados, fue Luisa Cortina quien terminó siendo eliminada.

Los ingresos en este día se dieron de la siguiente manera: con un 57,3 %, el primero en entrar nuevamente a la casa fue Nicolás Arrieta; luego estuvo Lorena Altamirano, con un 18,1 %; seguido a ella estuvo Yuli, quien ingresó con un 7,1 %; los últimos dos en ingresar fueron Renzo Meneses y Tebi Bernal con 6,9 % y 6,1 %, respectivamente.

Segunda noche de eliminación en ‘La casa de los famosos 3′

En Vivo

4:00 p.m.

Reacciones de ‘fans’, previo al posicionamiento y gala de eliminación

5:00 p.m.

Quién abandona la casa, según fanáticos en redes sociales

Los internautas, a través de X, se han pronunciado y han dejado sus opiniones acerca de lo que ha sucedido con esta nueva placa de nominados.

“Yo creo que Sofía hizo bien en meter a Lorena... ahora, yo no quería que sacara a Beba porque quería que fuera a eliminación, pero que no se fuera, y pues Campanita no iba a soportar el cuarto de eliminación”; “Mucho mueble por sacar, ¡Jefe! Doble eliminación"; “Juanse es muy inteligente, no se quiso salvar para sacar a Lorena y ella tiene un gran fandom, prestado, pero lo tiene, nos dimos cuenta en la eliminación del domingo pasado”; “Ojalá alguien le diga a Juanse que si regresa de la eliminación, cambie el chip, que ya deje sus problemas allí y punto, y haga el contenido cantando, que el pelao canta bien”; “Siento que Tebi va a entrar de primero y Nicolás se la va a montar por eso y lo va a llamar ‘víctima’ y se van a formar dos bandos. Que empiecen los Juegos del Hambre”, son algunos de los comentarios.

5:00 p.m.

Quién abandona la casa, según fanáticos en redes sociales

A través de las diferentes plataformas, como Facebook, Instagram, X y TikTok, los seguidores de este programa lanzaron sus predicciones de cómo quedarán las votaciones en esta noche.

“La eliminación está entre Palau y Renzo, voten bien”; “Esa eliminación está entre Palau, Renzo y Alexa”; “Mi predicción para la eliminación de hoy: Sara, Tebi, Mariana, Juanse, Alexa, Renzo, Juan Palau”; “Ojalá se repitiera un Karina y Marlon un domingo de eliminación cogidos de la mano, pero con Mariana y Renzo”, dicen los internautas.