🔴 En vivo| Primera noche de eliminación de ‘La casa de los famosos 3′: esta es la tabla de nominados

Ya se cumplió la primera semana del reality y se conocerá al eliminado por votaciones del público.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

18 de enero de 2026, 9:43 p. m.

Luego del éxito alcanzado en sus dos primeras temporadas, La casa de los famosos Colombia regresa en 2026 como una de las apuestas más fuertes del Canal RCN.

El formato, que ha generado amplias conversaciones en la televisión nacional, vuelve a reunir a reconocidas y controvertidas figuras.

En esta nueva edición, los participantes aceptan el desafío de convivir en un mismo espacio, completamente aislados del exterior y expuestos de manera permanente a la vigilancia de más de 60 cámaras y micrófonos instalados en el set, lo que promete intensas dinámicas, conflictos y momentos inesperados.

Tras la primera semana de juego, en la que ya se conocieron rivalidades, secretos, alianzas y grupos, los televidentes se preparan para la primera noche de eliminación, en la cual se revelará quién obtuvo menor votación.

Luego de una agitada serie de actividades, juegos y decisiones, se definió quiénes estarían en riesgo de abandonar la casa y regresar a la realidad.

Primera noche de eliminación de ‘La casa de los famosos 3′

Lo que tienes que saber

4:00 p.m.
placa de nominados para abandonar la competencia
En estos primeros días, el juego y el jefe hicieron de las suyas para conocer quiénes estaban en la cuerda floja.

Pese a que el miércoles había un grupo seleccionado, las decisiones de la líder semanal, Alexa Torres; los poderes secretos, y los votos de los compañeros, hicieron que la placa variara.

En la noche del 18 de enero, los que entrarán en la sala de eliminación serán Nicolás Arrieta, Lorena Altamirano, Renzo Meneses, Luisa Cortina, Tebi Bernal y Yuli Ruiz.