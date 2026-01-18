🔴 En vivo| Primera noche de eliminación de ‘La casa de los famosos 3′: esta es la tabla de nominados

Luego del éxito alcanzado en sus dos primeras temporadas, La casa de los famosos Colombia regresa en 2026 como una de las apuestas más fuertes del Canal RCN.

El formato, que ha generado amplias conversaciones en la televisión nacional, vuelve a reunir a reconocidas y controvertidas figuras.

En esta nueva edición, los participantes aceptan el desafío de convivir en un mismo espacio, completamente aislados del exterior y expuestos de manera permanente a la vigilancia de más de 60 cámaras y micrófonos instalados en el set, lo que promete intensas dinámicas, conflictos y momentos inesperados.

Tras la primera semana de juego, en la que ya se conocieron rivalidades, secretos, alianzas y grupos, los televidentes se preparan para la primera noche de eliminación, en la cual se revelará quién obtuvo menor votación.

Luego de una agitada serie de actividades, juegos y decisiones, se definió quiénes estarían en riesgo de abandonar la casa y regresar a la realidad.

Primera noche de eliminación de ‘La casa de los famosos 3′