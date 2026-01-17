Gente

Se conoce pronunciamiento sobre salida de Marcela Reyes de ‘La casa de los famosos 3′; se hizo inesperado anuncio

La DJ salió del juego y desató una serie de especulaciones entre los seguidores del programa.

18 de enero de 2026, 2:46 a. m.
La casa de los famosos Colombia arrancó su tercera temporada, presentando un elenco muy fuerte y polémico que llegó con un juego claro. La competencia inició el pasado 13 de enero, permitiendo que el público conociera un poco de lo que sucedería durante cuatro meses.

El grupo de 24 celebridades pisó el formato y dejó enmarcadas las alianzas, sorpresas y estrategias que tenían, buscando conquistar al público para llegar a la anhelada final. Muchos mostraron sus fichas para la convivencia, despertando amores y odios en los televidentes.

Sin embargo, uno de los instantes que más dio de qué hablar fue la salida inesperada de Marcela Reyes, quien fue la última revelada de la lista. La paisa se unió a sus compañeros con una actitud arrolladora, enfrentándose a Valentino Lázaro.

Poco a poco la DJ se robó las miradas de más de uno, teniendo en cuenta que mostraba una actitud retadora y frentera. El hecho de que haya salido despertó preguntas en los curiosos, precisamente porque no cumplió ni una semana de juego.

Marcela Reyes fue sacada de la casa de un momento a otro, entregando el anuncio Carla Giraldo a los competidores y espectadores. Esto causó revuelo en quienes deseaban saber los verdaderos motivos de su decisión.

No obstante, días después de lo ocurrido, el equipo de Marcela Reyes se pronunció a través de una historia en su cuenta oficial de Instagram, entregando las primeras declaraciones sobre lo sucedido.

Aquellas personas, encargadas de las redes sociales de la artista de guaracha, indicaron que las historias no se contaban a medias, por lo que todo saldría a la luz en el momento correcto y apropiado. Aunque no entraron en detalles, sí alertaron que pronto se revelaría todo.

Las historias no se cuentan a medias… se contará todo cuando sea el momento correcto. Pendientes…”, escribieron, firmando desde el equipo y no como autoría de la celebridad.

Por el momento siguen surgiendo versiones de lo que pasó, involucrando la muerte de Yeison Jiménez, la cual afectó a la paisa; problemas externos con sus vínculos personales y molestia e incomodidad con lo dicho por Valentino y Nicolás Arrieta.

