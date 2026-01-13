Valentino Lázaro no bajó de “morronguita” a Marcela Reyes en ‘La casa de los famosos 3’, se ventilaron verdades en fuerte agarrón

La tercera temporada de La casa de los famosos se estrenó con su primer capítulo en la noche del pasado lunes festivo 12 de enero y, como era de esperarse, inició con lo que el público esperaba: polémica y cruces entre participantes.

Como se conocía, dentro de la lista estaba el controversial influencer Valentino Lázaro, conocido por tener fuertes opiniones y críticas hacia otras figuras públicas en el país.

Luego de que los 23 participantes ingresaran a la casa, ‘El Jefe’ los reunió a todos en la sala, les dio la bienvenida y les comunicó que, para que el juego pudiera iniciar, debían ser 24. Acto seguido, le pidió al participante sorpresa que saliera del confesionario y se revelara ante sus compañeros.

De este lugar de la casa salió la reconocida DJ Marcela Reyes, vestida con un vestido negro y una capa del mismo color que cubría su rostro.

La casa de los famosos 3: líder de la semana, participante secreto, reglas y todo lo que debe saber

Valentino Lázaro y Marcela Reyes tuvieron cruce de palabras en ‘La casa de los famosos’

En el momento en el que se reveló que ella era la participante que completaba el juego, las reacciones de los demás habitantes no se hicieron esperar, y la que más resaltó fue la de Valentino Lázaro, pues en su rostro se dibujó una expresión de desagrado.

“Para los que no me conocen, mi nombre es Marcela Reyes, más conocida como la reina del beat en Colombia, y quise aceptar este reto porque quiero que ustedes me conozcan y que Colombia me conozca; no que personas y lenguas malintencionadas sigan diciendo cosas de mí que no son ciertas. Así que aquí estoy”, dijo Marcela, presentándose ante todos.

La discusión se desató luego de que Valentino se fuera en contra de ella y le pidiera que fuera directa y se lo dijera en su cara, pues, según él, mientras ella hablaba, lo miró.

“Si me mira, dígamelo de una vez. ¿Tiene algo que decirme? Es morronguita de inicio, no me extraña. ¿Tiene algo que decirme?”, afirmó.

Marcela no dudó en refutarlo y responderle al creador, lanzándole la pregunta de si quería rating.

“¿Quieres rating desde ya? Yo te lo doy, es mi momento, pero yo te lo doy. Eres así, perfecto para colgarte de todo el mundo”, añadió la famosa DJ.

Ya inmersos en una fuerte polémica durante el primer capítulo, Valentino lanzó un comentario contundente en contra de Reyes.

Así fue la participación de Yeison Jiménez en ‘La casa de los famosos’; reviven escenas especiales

“Tú te cuelgas de la religión para limpiar tu imagen; prefiero mil veces colgarme de polémicas a colgarme de la religión y andar con prédicas diciendo ‘Dios me salva’. Colgados ambos”, agregó Valentino.

Por último, Marcela, tratando de mantener la compostura, le dirigió sus últimas palabras al influencer: “Tú te crees grande, pero mi Dios es más grande que tú”, a lo que Valentino respondió: “Amén”.