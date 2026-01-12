🔴 En vivo | Estreno de ‘La casa de los famosos 3′: estos son todos los participantes del 2026

Tras dos temporadas exitosas de La casa de los famosos Colombia, el Canal RCN vuelve a apostar por uno de los formatos más comentados de la televisión nacional y presenta la versión del 2026.

En esta nueva entrega, la producción reúne a varias de las figuras más reconocidas y polémicas de la farándula colombiana, quienes aceptaron el reto de convivir bajo un mismo techo, lejos del mundo exterior y bajo la mirada de más de 60 cámaras y micrófonos que fueron instalados en el set.

El estreno de La casa de los famosos 3 marca el inicio de una temporada que promete emociones intensas, estrategias, alianzas y conflictos que darán de qué hablar en redes sociales.