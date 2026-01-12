Gente

🔴 En vivo | Estreno de ‘La casa de los famosos 3′: estos son todos los participantes del 2026

Tras varios meses de espera, el importante ‘reality’ volvió a las pantallas del Canal RCN.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

12 de enero de 2026, 11:27 p. m.

Tras dos temporadas exitosas de La casa de los famosos Colombia, el Canal RCN vuelve a apostar por uno de los formatos más comentados de la televisión nacional y presenta la versión del 2026.

En esta nueva entrega, la producción reúne a varias de las figuras más reconocidas y polémicas de la farándula colombiana, quienes aceptaron el reto de convivir bajo un mismo techo, lejos del mundo exterior y bajo la mirada de más de 60 cámaras y micrófonos que fueron instalados en el set.

El estreno de La casa de los famosos 3 marca el inicio de una temporada que promete emociones intensas, estrategias, alianzas y conflictos que darán de qué hablar en redes sociales.

‘Qué hay pa’ dañar’ llega a La casa de los famosos 3: estos son los nuevos presentadores

Lo que tienes que saber

Gente

“Miguel y yo lo admiramos”: el mensaje de María Claudia Tarazona tras la muerte de Yeison Jiménez

Gente

Fuertes críticas a Yeferson Cossio por su reacción a la muerte de Yeison Jiménez; fue confrontado

Gente

Hermana de Yeison Jiménez lanzó importante alerta tras la muerte del cantante: “Es muy difícil”

Gente

Yeison Jiménez y el giro que planeaba darle a su vida luego de cumplir 35 años: “Llevo 20 años trasnochando”

Gente

Esta era la gira de conciertos que tenía programada Yeison Jiménez para enero de 2026; sus seguidores lo esperaban con ansias

Gente

Así sería la despedida de Yeison Jiménez en Bogotá: sus fans podrían darle el último adiós en una ceremonia especial

Gente

Video: reviven el susto que vivió Jhon Alex Castaño, al parecer, en el mismo lugar donde murió Yeison Jiménez

Gente

“No solo sé quitar maridos”: Sara Uribe y el contundente mensaje que envió a los participantes de ‘La casa de los famosos Colombia’

Gente

Altafulla reveló si tiene nueva novia tras terminar con Karina García y recibió duros comentarios

Gente

‘Qué hay pa’ dañar’ llega a La casa de los famosos 3: estos son los nuevos presentadores

En Vivo

06:20 p. m.
¿Quiénes son los participantes de ‘La casa de los famosos 3′?
Ver mas
06:20 p. m.
¿Quiénes son los participantes de ‘La casa de los famosos 3′?

Desde el primer día, los participantes deberán enfrentarse a la convivencia y sobretodo a la opinión del público, que nuevamente tendrá un papel clave en el desarrollo del programa y en el destino de cada uno de los habitantes de la casa.

Estas son las estrellas que hacen parte de la nueva temporada:

  • Nicolás Arrieta: creador de contenido.
  • Alexa Torrex, cantante y exparticipante de Yo me llamo.
  • Tebi Bernal: deportista y creador de contenido.
  • Luisa Cortina: influenciadora y exreina de belleza.
  • Eidevin López: creador de contenido digital.
  • Lorena Altamirano: actriz y modelo.
  • Maiker Smith: influencer.
  • Yuli Ruiz: modelo y creadora de contenido.
  • Manuela Gómez: empresaria y exconcursante de Protagonistas de Nuestra Tele.
  • Campanita: bailarín y creador de contenido digital.
  • Johanna Fadul: actriz.
  • Marilyn Patiño: actriz y presentadora.
  • Juanse Laverde: cantante y ganador de La voz kids.
  • Alejandro Estrada: actor y empresario.
  • Renzo Meneses: deportista y modelo.
  • Beba de la Cruz: diseñadora, modelo y exparticipante de El Desafío.
  • Jay Torres: actor y cantante.
  • Juan Palau: actor y cantante.
  • Juanda Caribe: creador de contenido, humorista y cantante.
  • Sara Uribe: ganadora de Protagonistas de Nuestra Tele’ en 2012, presentadora y modelo.
  • Mariana Zapata: creadora de contenido.
  • Sofía Jaramillo: actriz y modelo.
  • Valentino Lázaro: influencer.