A pocos días del estreno oficial de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, a través de las pantallas del Canal RCN y de su aplicación oficial, se dieron a conocer algunos cambios para la versión 2026, así como nuevas secciones y sorpresas tanto para los participantes del reality como para los televidentes y seguidores del formato.

Durante el evento de presentación de los participantes y la actualización de los espacios físicos de la casa, se dio a conocer la nueva versión del programa digital ¿Qué hay pa’ dañar’?, el cual habría sido cancelado días atrás tras la inesperada renuncia de la humorista Johana Velandia y la locutora Valentina Taguado.

Este será un espacio de conversación diferente al del after show, el cual será presentado nuevamente por Karen Sevillano y Vicky Berrío, tal como ocurrió en la versión de 2025. No obstante, se realizará un debate más profundo sobre el comportamiento de los participantes y las dinámicas de convivencia que predominen entre los habitantes del programa de telerrealidad.

¿Quiénes son los nuevos presentadores de ‘¿Qué hay pa’ dañar?’ en ‘La casa de los famosos’?

Roberto Velásquez: el reconocido presentador y estratega tendrá la función de analizar cada uno de los movimientos de los participantes, así como las tácticas que hayan establecido para llegar a la gran final y convertirse en el ganador de la temporada.

“Lo malo no dura”: Valentina Taguado se queda sin programa. ‘Qué hay pa’ dañar’ sale del aire tras varios escándalos

El hombre fue uno de los presentadores del after show en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia junto a Lina Tejeiro y se desempeñó además como uno de los productores de la versión anterior.

Néstor Parra: el también productor de La casa de los famosos Colombia, quien ha trabajado en algunas de las producciones más exitosas de la televisión nacional, será el encargado de realizar el análisis numérico y estadístico del desempeño y la aceptación de cada una de las celebridades que aceptaron el reto de ‘El Jefe’.

A través del programa, le revelará a los televidentes cada una de las decisiones que se tomen dentro del juego.

¿En dónde y a qué hora se puede ver la nueva versión de ‘¿Qué hay pa’ dañar?’?

Roberto Velásquez y Néstor Parra estarán en pantalla antes y durante la gala todos los días de la semana y, en algunas ocasiones, contarán con la participación de invitados especiales.

Horario de ‘¿Qué hay pa’ dañar’?:

Lunes a viernes: 7:00 p. m. a 9:30 p. m.

Sábados, domingos y festivos: 7:00 p. m. a 10:00 p. m.