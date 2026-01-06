Gente

Violeta Bergonzi habría tirado pulla contra Valentina Taguado tras salida del aire de ‘Qué hay pa’ dañar’: “No te metas conmigo”

La presentadora compartió un inesperado contenido que tendría una indirecta hacia su excompañera de ‘MasterChef Celebrity’.

Redacción Gente
6 de enero de 2026, 4:24 p. m.
Violeta Bergonzi y Valentina Taguado tuvieron un cruce.
Violeta Bergonzi y Valentina Taguado tuvieron un cruce.

El espacio televisivo ‘Qué hay pa’ dañar’, conducido por la polémica locutora Valentina Taguado, estaría llegando a su final. De acuerdo con información entregada por el analista de televisión Carlos Ochoa, la determinación de cancelar el programa ya estaría tomada por las directivas, poniendo punto final a una etapa caracterizada por un humor ácido, salidas sorpresivas y tensiones internas constantes.

Según explicó el periodista, el cierre no obedecería a un hecho aislado ni repentino, sino a una situación que se fue deteriorando con el paso de los meses. La salida del humorista Hassam fue una de las primeras señales de quiebre, dejando un vacío importante dentro del equipo y evidenciando fracturas en la dinámica del formato.

Sin embargo, el hecho que habría inclinado definitivamente la balanza fue la renuncia de Johanna Velandia, conocida como Una gorda ahí. La creadora de contenido, quien ha logrado una fuerte proyección en redes sociales, optó por abandonar el proyecto para concentrarse en nuevos retos profesionales fuera del país. Su salida habría sido clave para que el canal decidiera no darle continuidad al programa.

Valentina Taguado habría tirado indirecta tras polémica con Hassam: “Yo jodo con lo que me permiten joder”

No obstante, tras esta noticia que no ha sido confirmada por el Canal RCN, las miradas se posaron en Violeta Bergonzi, quien tuvo roces en el pasado con Valentina Taguado. La presentadora publicó un inesperado video, el cual soltaba una pulla que fue tomada en contra de la locutora.

Violeta Bergonzi habría tirado indirecta a Valentina Taguado

De acuerdo con lo que quedó registrado, la ganadora de MasterChef Celebrity 2025 subió un clip en el que aparecía bailando ante la cámara, moviendo sus caderas y repitiendo parte de la letra.

Lo curioso fue un mensaje que ubicó en las imágenes, ya que los fanáticos lo tomaron como una indirecta sobre lo ocurrido con Qué hay pa’ dañar, donde trabajaba Valentina Taguado.

Y recuerda: Lo que sube como palma, cae como coco”, escribió, ubicando algunos emojis.

Ante esto, una persona le comentó el post, reprochando su reacción y catalogándola como la enemiga de otra mujer. Allí habló del éxito y lo que le pasaba a los demás, pues no consideraba esto correcto.

“¿El éxito tuyo depende de la caída de alguien? El enemigo de una mujer sigue siendo una mujer”, dijo el usuario.

Violeta Bergonzi, que ya había soltado comentarios sobre su compañera de reality, respondió y dejó claro que se habían metido con ella, por lo que solo confiaba en el cuidado que le daba Dios.

Mi éxito no tiene nada que ver con tu desgracia y amargura! Yo brilló sola…pero no te metas conmigo porque siempre pierdes. Dios me cuida”, comentó.

