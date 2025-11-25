Suscribirse

Gente

🔴 EN VIVO | Final MasterChef Celebrity 2025: inicia la preparación del plato fuerte; hay tensión en la cocina

Valentina Taguado, Alejandra Ávila, Violeta Bergonzi y Carolina Sabino compiten por el primer lugar.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

26 de noviembre de 2025, 12:37 a. m.
Inteligencia artificial predijo la ganadora de la temporada del 2025.
Inteligencia artificial predijo la ganadora de la temporada del 2025. | Foto: Fotos: Canal RCN

Actualizaciones

Después de más de cinco meses de transmisión, MasterChef Celebrity llegó a su gran final, y las cuatro famosas que lograron convencer a los jurados con su talento para cocinar, encenderán los fogones por última vez y pasarán al atril con cada una de sus preparaciones.

En el capítulo previo, Nicolás de Zubiría, Belén Alonso y Jorge Rausch dieron las instrucciones para el último reto y generaron tensión entre las competidoras al revelar que esperan encontrar el menor número de errores posibles.

Finalistas se enfrentaron al último reto del programa de cocina del Canal RCN.
Finalistas se enfrentaron al último reto del programa de cocina del Canal RCN. | Foto: Instagram @canalrcn
Contexto: MasterChef Celebrity: esta sería la ganadora del 2025, según la inteligencia artificial

Minuto a minuto de la gran final de MasterChef Celebrity 2025

Finalistas empiezan con la preparación de los platos fuertes

En medio de la prueba, los jurados acompañan a las cocineras y les dan algunas recomendaciones con respecto a los ingredientes y los términos de cocción de sus preparaciones más importantes.

Valentina, Carolina, Violeta y Alejandra presentan las entradas ante los chefs

Cada una de las finalistas pasaron al atril y se presentaron frente al trío de jurados:

Carolina Sabino: Chochos ecuatorianos - Cangrejo, chochos ecuatorianos y perlas de pera en almíbar de corozo.

Valentina Taguado: Dedicatoria al cielo - Ceviche con frijol, bolitas de plátano, queso frito y un postre de mambe.

Alejandra Ávila: Recorriendo mis raíces - Tamal tolimense, insulso y un postre con mangostino.

Violeta Bergonzi: Paso a paso - Pipián, salsa de caviar, huevos de salmón y encocado de pipián con langosta.

Ella es la ganadora de 'MasterChef Celebrity'.
Ella es la ganadora de 'MasterChef Celebrity'. | Foto: Instagram @masterchefcelebrityco

Finalistas de MasterChef Celebrity realizan el mise en place del último reto

Después de ingresar a la despensa durante 10 minutos, Valentina Taguado, Alejandra Ávila, Violeta Bergonzi y Carolina Sabino organizaron sus ingredientes e iniciaron los primeros pasos de sus recetas.

Sus familiares las acompañaron en el set y sus excompañeros estuvieron animándolas desde el balcón.

Noticias relacionadas

Masterchef celebrity 2025MasterChef Celebrity

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.