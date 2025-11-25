🔴 EN VIVO | Final MasterChef Celebrity 2025: inicia la preparación del plato fuerte; hay tensión en la cocina

07:30 p.m.: Finalistas de MasterChef Celebrity realizan el mise en place del último reto

Después de más de cinco meses de transmisión, MasterChef Celebrity llegó a su gran final, y las cuatro famosas que lograron convencer a los jurados con su talento para cocinar, encenderán los fogones por última vez y pasarán al atril con cada una de sus preparaciones.

En el capítulo previo, Nicolás de Zubiría, Belén Alonso y Jorge Rausch dieron las instrucciones para el último reto y generaron tensión entre las competidoras al revelar que esperan encontrar el menor número de errores posibles.

Finalistas se enfrentaron al último reto del programa de cocina del Canal RCN. | Foto: Instagram @canalrcn

Minuto a minuto de la gran final de MasterChef Celebrity 2025

08:15 p.m.:

Finalistas empiezan con la preparación de los platos fuertes

En medio de la prueba, los jurados acompañan a las cocineras y les dan algunas recomendaciones con respecto a los ingredientes y los términos de cocción de sus preparaciones más importantes.

08:00 p.m.:

Valentina, Carolina, Violeta y Alejandra presentan las entradas ante los chefs

Cada una de las finalistas pasaron al atril y se presentaron frente al trío de jurados:

Carolina Sabino: Chochos ecuatorianos - Cangrejo, chochos ecuatorianos y perlas de pera en almíbar de corozo.

Valentina Taguado: Dedicatoria al cielo - Ceviche con frijol, bolitas de plátano, queso frito y un postre de mambe.

Alejandra Ávila: Recorriendo mis raíces - Tamal tolimense, insulso y un postre con mangostino.

Violeta Bergonzi: Paso a paso - Pipián, salsa de caviar, huevos de salmón y encocado de pipián con langosta.

Ella es la ganadora de 'MasterChef Celebrity'. | Foto: Instagram @masterchefcelebrityco

07:30 p.m.:

Finalistas de MasterChef Celebrity realizan el mise en place del último reto

Después de ingresar a la despensa durante 10 minutos, Valentina Taguado, Alejandra Ávila, Violeta Bergonzi y Carolina Sabino organizaron sus ingredientes e iniciaron los primeros pasos de sus recetas.