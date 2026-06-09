Este fue el millonario regalo que Andrea Valdiri dio en el cumpleaños de su hija menor; causó sorpresa

Por medio de redes sociales, la creadora de contenido y empresaria Andrea Valdiri sorprendió a sus millones de seguidores al revelar algunos inconvenientes que enfrentó al momento de organizar una fiesta de cumpleaños para su hija Adhara en las instalaciones de su colegio.

Así fue la celebración de los 15 años de la hija de Andrea Valdiri y el lujoso regalo que recibió

Con motivo de celebrar el cumpleaños de su hija, la modelo presentó una solicitud a la institución educativa, la cual fue rechazada por varios padres de familia de los compañeros de la menor, ya que no estaban de acuerdo con la grabación de videos en los que pudieran identificarse los rostros de los niños.

Esto generó una conversación en redes sociales, pues aunque muchas personas estuvieron de acuerdo con ese punto de vista, otras consideraron que la influenciadora tenía una buena intención al querer compartir con los niños y brindarles un momento especial junto a sus compañeros.

Andrea Valdiri celebró el cumpleaños de su hija menor. Foto: x

“Adhara dice que ella les quiere dar lo mejor a sus amiguitos; desde pequeña ha aprendido a compartir. Esas cosas vienen desde casa (…) Hay cosas que yo no entiendo porque eso pasaba en la época de uno. Lo importante era entregarle el detalle a los niños y que quedaran superfelices y, sobre todo, enseñarle a la niña a compartir”.

Agregó: “Yo no quiero mostrar a un niño menor de edad y tampoco quiero que su imagen se vea afectada porque al final siempre vamos a cuidar a nuestros hijos, pero tampoco podía entregar el detalle que yo llevaba, no podía hacer casi nada. Estoy supertriste porque me quedé con muchos regalos en la mano”, dijo frente a su comunidad digital.

Desde un reloj de lujo hasta un convertible cero kilómetros: Andrea Valdiri habría invertido $2.500 millones en la fiesta de su hija Isabella

En consecuencia, se vio en la obligación de organizar un evento en otro lugar junto a los niños que contaban con la autorización de sus padres, lo que le permitió registrar en video ese especial momento.

¿Cuál fue el regalo que dio Andrea Valdiri en el cumpleaños de su hija?

Uno de los detalles que más llamó la atención del video fue el momento en el que Andrea Valdiri reveló cuál fue el regalo que recibió cada uno de los invitados, pues se trató de una moto eléctrica avaluada en poco más de dos millones de pesos.

Como era de esperarse, miles de personas reaccionaron al video a través de la sección de comentarios y se mostraron sorprendidas por la elección de la barranquillera.

@andreavaldirisos1 Cuando una puerta se cierra, la vida abre un camino mejor. Hoy comprobé que ningún obstáculo es más grande que el amor y la determinación machi ✨🫶🏻❤️ ♬ sonido original - Andrea Valdiri

“La verdad es que hay papás muy cansones”; “Yo sí dejaría ir a mi hija al cumpleaños de Adhara, no importa que la graben, jajaja”; “Ella dice detallitos y procede a regalar una moto, jaja”; “Yo necesitando una moto de esas y ella regalando”; “Los papás que no quisieron deben estar arrepentidos. Yo los dejaría así no me dieran nada, es un recuerdo para nuestros hijos” y “Jajaja, yo quiero estar en ese cumpleaños” son algunas de las palabras que se leen.