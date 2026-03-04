Gente

Andrea Valdiri gastó millones en lujoso regalo para su hija en sus quince años; se le fueron más de 40 millones en un accesorio

La influencer dijo que el regalo es realmente significativo para esta fecha.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

4 de marzo de 2026, 3:26 p. m.
Lujoso regalo de Andrea Valdiri a su hija Isabella en su cumpleaños número 15. Foto: Instagram: @andreavaldirisos

Antes de convertirse en una de las influencers más comentadas de redes sociales, Andrea Valdiri dio sus primeros pasos como bailarina en videos musicales de varios artistas del género urbano. Desde entonces, su presencia en el mundo digital no ha hecho más que crecer.

“No hay evolución sin cambio”: Andrea Valdiri cautivó en redes con radical cambio de look

Hoy, la creadora de contenido barranquillera comparte de todo un poco en sus plataformas: campañas publicitarias, los proyectos que la apasionan y, sobre todo, momentos muy personales junto a su familia.

En sus redes sociales es común verla presumir los planes con sus padres y las aventuras con sus hijas, Isabella y Adhara.

Pero en los últimos días hubo un motivo especial que la tuvo más emocionada que de costumbre: los 15 años de Isabella.

Para celebrar la fecha, Valdiri organizó una gran sorpresa en Cartagena de Indias y no escatimó en detalles ni en regalos.

A través de una publicación, mostró tanto la celebración como el lujoso regalo con el que dejó a su hija sin palabras, un reloj de pulso de la marca Cartier.

“Hija mía, el tiempo es lo único que no vuelve. Es el recurso más valioso que tenemos y muchas veces no lo entendemos hasta que pasa. Este reloj no marca solo horas, marca momentos. Marca recuerdos, aprendizajes, abrazos, risas y todo lo que construimos día a día. Te amo @valdiriisabella Feliz cumpleaños y este es el comienzo para la gran sorpresa”, escribió la creadora de contenido barranquillera.

¿Cuánto cuesta el reloj Cartier que Andrea Valdiri le dio a su hija Isabella?

Según se muestra en la página oficial de la marca de lujo, algunos de sus accesorios oscilan entre precios desde los 17 millones hasta los 700 millones.

Teniendo en cuenta esto, Andrea Valdiri decidió darle un reloj de esta marca a su hija para darle un mensaje significativo, pero lo que llamó la atención fue el precio del mismo.

Este reloj Baignoire que es considerado uno de los clásicos, que contiene oro, un zafiro y piel de becerro, tiene un precio de 43 millones 200 mil pesos.

Andrea Valdiri le regaló lujoso reloj a su hija en sus quince años.
Andrea Valdiri le regaló lujoso reloj a su hija en sus quince años. Foto: Página Web Cartier

Los internautas no tardaron en reaccionar a este regalo, el amor de su madre y la humildad de la niña.

“Qué hermoso ver cómo le das a tus hijas cosas buenas”; “Isabella, eres una niña tan noble, tierna, con un corazón grande, mereces eso y mucho más”; “Qué bonito compartir esa fecha tan especial con mamá, que Dios las bendiga enormemente”; “No es el regalo, es la forma, el cuidado, la dedicación y el amor que lleva impreso, se refleja la ternura y pureza forjada gracias a lo que su mami le enseña a lo largo de la vida. Feliz y bendecido cumpleaños hermosa Isa”, fueron algunos de los comentarios.

