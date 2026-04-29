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Debate por penal de Atlético Madrid vs. Arsenal: VAR dio giro a la semifinal de Champions

Al juez central los jugadores de Arsenal le refutaron la decisión. A esa altura del juego, para los del Cholo Simeone fue ‘agua en el desierto’.

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Redacción Deportes
29 de abril de 2026 a las 3:35 p. m.
Un disparo de Marcos Llorente, del Atlético de Madrid, golpea la mano de Ben White, del Arsenal, lo que provoca un penalti durante el partido de ida de las semifinales de la UEFA Champions League en el Riyadh Air Metropolitano, Madrid.
Un disparo de Marcos Llorente, del Atlético de Madrid, golpea la mano de Ben White, del Arsenal, lo que provoca un penalti durante el partido de ida de las semifinales de la UEFA Champions League en el Riyadh Air Metropolitano, Madrid. Foto: PA Images via Getty Images

Se emparejó la serie de semifinales de Champions League entre Atlético Madrid y Arsenal, luego del penal cobrado por el árbitro central en favor de los locales en el estadio Metropolitano de la capital de España.

Tras un tiro de Marcos Llorente, el balón pegó en el piso y el rebote se elevó e impacto la mano de jun defensa de los gunners. De inmediato el volante español exigió ser revisado en el VAR.

Aunque los jugadores dirigidos por Mikel Arteta quisieron echar hacia abajo la infracción, era inminente que tras ver la repetición en el monitor el árbitro determinara que era oportunidad manifiesta de penal para ‘Atleti’.

El argentino Julián Álvarez se hizo cargo del remate, que derivó en el empate parcial de los locales 1-1. En la primera mitad, por la misma vía, Arsenal se había adelantado con una acción sumamente polémica.

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