Debate por penal de Atlético Madrid vs. Arsenal: VAR dio giro a la semifinal de Champions

Se emparejó la serie de semifinales de Champions League entre Atlético Madrid y Arsenal, luego del penal cobrado por el árbitro central en favor de los locales en el estadio Metropolitano de la capital de España.

Tras un tiro de Marcos Llorente, el balón pegó en el piso y el rebote se elevó e impacto la mano de jun defensa de los gunners. De inmediato el volante español exigió ser revisado en el VAR.

¡PENAL PARA ATLÉTICO DE MADRID POR MANO WHITE!



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Aunque los jugadores dirigidos por Mikel Arteta quisieron echar hacia abajo la infracción, era inminente que tras ver la repetición en el monitor el árbitro determinara que era oportunidad manifiesta de penal para ‘Atleti’.

El argentino Julián Álvarez se hizo cargo del remate, que derivó en el empate parcial de los locales 1-1. En la primera mitad, por la misma vía, Arsenal se había adelantado con una acción sumamente polémica.

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