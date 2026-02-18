Atlético de Madrid, de la alegría al sinsabor: Club Brujas lo baja de la nube en partidazo de Champions

Club Brujas hizo de local ante Atlético de Madrid, este miércoles 18 de febrero, por la ida de los playoffs en Champions League. El estadio Jan Breydel, en Bélgica, se vistió de gala para uno de los juegos más atractivos de la ronda.

Fue empate 3-3 entre Club Brujas y Atlético de Madrid. El marcador lo abrió Julián Álvarez, de penal, sobre los 8′ del primer tiempo. El atacante argentino cobró un zapatazo a la izquierda del portero Mignolet, quien se quedó plantado en el medio.

Antes de que acabara el primer tiempo, a los 45+4′, Ademola Lookman puso el 2-0 parcial a favor de los colchoneros. Empujó el balón al fondo de la portería, luego de que Julián Álvarez cobrara un tiro de esquina y Griezmann peinara el esférico.

Pero Club Brujas no quería dejarle el camino tan fácil al Atlético de Madrid. Por eso, sobre el 51′, Onyedika hizo un gol de camerino y descontó para los locales. Era el 2-1 parcial que desató alegría en el estadio.

La avalancha a favor de Club Brujas siguió, porque a los 60′, Nicoló Tresoldi colocó el empate 2-2 que ponía al cuadro belga nuevamente en pelea por la clasificación a octavos de final.

La mala suerte se apoderó de Club Brujas, justo cuando parecía que Atlético de Madrid no podía ganarle. Joel Ordóñez, ecuatoriano del cuadro de Brujas, metió un autogol que ponía todo 3-2 a favor de los colchoneros.

LA SUERTE NO ESTUVO DE SU LADO... El ecuatoriano Joel Ordóñez no pudo despejar y se convirtió en contra el 3-2 de Atlético de Madrid vs. Brujas.



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Npot3q3hkc — SportsCenter (@SC_ESPN) February 18, 2026

Sin embargo, Christos Tzolis, en el agónico 90+1′, empató todo 3-3 y ese fue el marcador final. Un partidazo por la ida de los playoffs de Champions que queda abierto para la vuelta en Madrid.

¡OTRA VEZ TODO IGUALADO! El VAR dio el ok y Tzolis festejó el 3-3 agónico de Brujas vs. Atlético de Madrid.



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ndhHKCXYg4 — SportsCenter (@SC_ESPN) February 18, 2026

¿Cuándo es el partido de vuelta entre Atlético de Madrid y Club Brujas?

Ya con este resultado en la ida, Atlético de Madrid y Club Brujas jugarán la vuelta de los playoffs, en Champions League, el martes 24 de febrero. Será en el estadio Metropolitano de la capital española, a partir de las 12:45 p.m. (hora colombiana).

Club Brujas vs. Atlético de Madrid: datos generales del partido

Marcador final : Club Brujas 3 - 3 Atlético de Madrid

: Club Brujas 3 - 3 Atlético de Madrid Fecha : 18 de febrero de 2026 - Ida de playoffs en Champions League.

: 18 de febrero de 2026 - Ida de playoffs en Champions League. Estadio : Jan Breydel (Brujas, Bélgica)

: Jan Breydel (Brujas, Bélgica) Alineaciones:

Club Brujas: Simon Mignolet; Kyriani Sabbe, Joel Ordóñez, Brandon Mechele, Joaquin Seys; Aleksandar Stanković, Raphael Onyedika, Hans Vanaken; Christos Tzolis, Mamadou Diakhon; Nicolo Tresoldi. DT: Ivan Leko.

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Nahuel Molina, Marc Pubill, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke Resurrección, Marcos Llorente, Ademola Lookman, Julián Alvarez, Antoine Griezmann. DT: Diego Simeone.