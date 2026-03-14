Una imagen viral se ha producido en LaLiga de España durante el juego que llevaron a cabo Atlético Madrid y Getafe, por una fecha más del torneo local.

El noruego, Alexander Sørloth, fue tocado en sus partes íntimas por su rival, Abdel Abqar. Las imágenes del VAR mostraron el momento justo, que terminó en la expulsión del marroquí.

¡INSÓLITA EXPULSIÓN EN GETAFE! Abdel Abqar dejó a su equipo con un jugador menos ante Atlético de Madrid por este agarrón a Sorloth, donde más duele...



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‘Atleti’ se sube al top 3

Con un golazo del argentino Nahuel Molina, el Atlético de Madrid se impuso 1-0 este sábado en su cancha al Getafe, recuperando la tercera posición de LaLiga durante la 28º jornada.

El reloj apenas marcaba 7 minutos de juego cuando Molina, desde fuera del área, soltó un latigazo directo a la escuadra de la portería, imparable para el guardameta David Soria.

El partido se puso aún mas de cara para los rojiblancos tras la expulsión del marroquí Abdel Abqar, tras un pellizco al atacante noruego Alexander Sorloth (55′).

Pese a la ventaja, el Getafe estuvo a punto de lograr el empate en el tiempo añadido, con un gran cabezazo de Adrián Liso (90+7′) que detuvo con una gran atajada el guardameta argentino Juán Musso.

Con 57 puntos, el Atlético de Madrid arrebata la tercera posición del campeonato al Villarreal (4º, 55 puntos), que empató el viernes 1-1 contra el Deportivo Alavés.

También este sábado, en la pelea por los últimos puestos europeos, el Girona derrotó 3-0 a un Athletic Club que mantiene su tónica de irregularidad esta temporada.

El equipo vasco, cuarto el curso pasado y semifinalista de Europa League, deambula por mitad de la tabla, eliminado ya del resto de competiciones.

Para colmo para el equipo dirigido por Ernesto Valverde, el primer gol del Girona fue obra del lateral Hugo Rincón, cedido por el Athletic.

El tercero de los catalanes fue obra del argentino Claudio Echeverri.

Este sábado jugará también el Real Madrid, que recibe al Elche. Los blancos, inmediatos perseguidres del líder FC Barcelona, podrían acercarse a un punto en caso de victoria, a la espera de que los catalanes reciban el domingo al Sevilla.