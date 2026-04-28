Vincent Kompany le hizo confesión cara a cara a Luis Enrique: lo que no le gustó del PSG vs. Bayern

Apenas se terminó el partido donde PSG venció 5-4 al Bayern Múnich, este martes y por la ida de las semifinales de Champions, llegaron las reacciones. Se trata de uno de los encuentros más emocionantes en esta temporada de la Liga de Campeones.

Luis Díaz, en primera plana de la prensa alemana: esto dicen tras el histórico PSG vs. Bayern por Champions

Los dos técnicos hablaron con la prensa, tanto Luis Enrique, del PSG, como Vincent Kompany, del Bayern Múnich. De hecho, se dio un cara a cara entre ellos que le está dando la vuelta al mundo.

Mientras Luis Enrique hablaba con la prensa en zona mixta, apareció Kompany. Vincent no dirigió al Bayern Múnich en la raya técnica del Parque de los Príncipes debido a una suspensión de tarjetas amarillas. Por tanto, el estratega del cuadro bávaro hizo presencia en la tribuna del estadio.

A Kompany no le gustó dirigir al Bayern Múnich desde la tribuna

“Viste el partido desde arriba. ¿Te gustó?”, le preguntó Luis Enrique a Kompany. Vincent, entre risas, le dijo: “No, no realmente”.

Luis Enrique and Vincent Kompany share a laugh over the insane match their teams just played 😅 pic.twitter.com/HSEr75vFQp — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 28, 2026

Y no es para menos, pues seguramente Vincent Kompany extrañó haber estado en la raya técnica del Bayern Múnich, pues PSG en varios momentos estuvo arriba en el marcador. De hecho, el cuadro parisino se fue con ventaja de un tanto a Alemania.

Luis Enrique: “Ha sido el mejor partido en el que he estado como entrenador”

“Ha sido, sin ninguna duda, el mejor partido en el que he estado como entrenador. Ha habido una intensidad y un ritmo como nunca y creo que los dos equipos hemos gustado porque nosotros somos los actuales campeones y porque ellos son el equipo de Europa que menos partidos ha perdido. Hemos conseguido que pierda su tercer partido de la temporada; es para estar muy contentos”, señaló Luis Enrique en declaraciones a Movistar+.

Luis Enrique habló del poderoso ataque del Bayer Múnich, con figuras como Michael Olise y Luis Díaz. Foto: Getty Images

Añadió: “Sus dos extremos, Luis Díaz y Olise, ¿de dónde salen esos jugadores? Harry Kane… Empezaron mejor el partido; eso nos costó un poquito. En dos ramalazos, pero sin demasiado fútbol, le damos la vuelta al partido, cosa que podemos hacer porque tenemos mucha energía y porque nuestro estadio es increíble. A partir de ahí, en el descanso hemos intentado calmarnos un poco, porque para jugar a fútbol no hay que estar sobreexcitado, a pesar de que es muy bonito para el aficionado. El nivel de fatiga es máximo”.

*Con información de Europa Press