Duro castigo de Conmebol contra Millonarios antes del partido ante Sao Paulo: le lanzó dura advertencia

Millonarios no la pasa bien ni en la Liga BetPlay ni en la Copa Sudamericana y tiene la obligación de mejorar en los dos frentes. En el fútbol colombiano, es casi confirmada su eliminación y se ve que no le podría alcanzar para clasificar a los playoffs, mientras que en el torneo internacional necesita seguir por el camino de los triunfos para intentar ser primero y meterse en los octavos de final.

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Ante el descalabro en la Liga BetPlay, Millonarios ve con buenos ojos la posibilidad de vencer al líder del grupo e igualarlo en puntos para dar el golpe en la tabla. También debe estar pendiente de lo que ocurra entre O’Higgins de Chile y Boston River de Uruguay, quienes jugarán ese mismo martes, pero a las 9:00 p. m. (hora colombiana).

Mientras se avanzaba en la previa al partido ante Sao Paulo, se conoció la resolución de la Conmebol que explica en qué consiste el castigo contra Millonarios, donde se ve una advertencia y multa económica que se descontará de lo que le pertenece por derechos de televisión de la Conmebol. Todo se debe al mal comportamiento de sus hinchas durante el compromiso contra Boston River en El Campín.

Carlos Darwin Quintero anotó el gol del triunfo de Millonarios ante Boston River de Uruguay, por Copa Sudamericana. Foto: Colprensa

Más exactamente, tiene que ver con situaciones asociadas al lanzamiento de objetos al campo de juego, hacia los rivales o el cuerpo arbitral, así como comportamientos alterados en las gradas que afectan la seguridad y la continuidad del juego, además del uso de pirotecnia.

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