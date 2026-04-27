Inteligencia Artificial predice el resultado de Millonarios vs. Sao Paulo por Copa Sudamericana: hay sorpresas

Millonarios recibe a São Paulo en un partido clave de la temporada este 28 de abril, por la tercera fecha del grupo C de Copa Sudamericana. La hora es a partir de las 7:30 p.m. de Colombia y el canal para ver en vivo el compromiso es DSports y su aplicación DGO. La Inteligencia Artificial dio su veredicto y hay sorpresa en la hinchada azul.

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Partidos de Libertadores y Sudamericana con canal para ver en vivo: Millonarios, América, Santa Fe, Junior, DIM y Tolima

No es un partido cualquiera, es uno en busca del liderato del grupo. El estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá se pintará de azul para uno de los compromisos más importantes que tendrá Millonarios en este 2026. Tumbar al gigante paulista es un gran reto para el embajador, además de marcar una gran diferencia entre los cuatro en contienda por un cupo directo a los octavos de final.

La importancia de este partido es fácilmente medible en la tabla de posiciones del grupo C en Copa Sudamericana. Tras dos partidos jugados, Sao Paulo lidera la zona con seis puntos, puntaje perfecto y se encamina a asegurar su pase a la siguiente ronda lo más pronto posible Eso sí, deberá visitar la altura bogotana, un factor climático que no le cae bien a los brasileños.

Copa Sudamericana / Rodrigo Contreras. Foto: Getty Images / Colprensa

Y ante el descalabro en la Liga Betplay, Millonarios ve con buenos ojos la posibilidad de poder vencer al líder del grupo e igualarlo en puntos para dar el golpe en la tabla. También debe estar pendiente de lo que ocurra entre O’Higgins de Chile y Boston River de Uruguay, quienes jugarán ese mismo martes, pero a las 9:00 p.m. (hora colombiana). La IA lanzó un veredicto de llena de expectativa a la hinchada azul.

Sao Paulo parte como favorito en el grupo. Y Fabián Bustos y sus dirigidos de Millonarios también saben perfectamente la condición previa a la que se enfrentan. Se juegan grandes opciones de seguir con vida en el grupo y el objetivo es acabar de la mejor manera la primera vuelta de su grupo. Es la meta trazada, mientras se acerca el fin de semana donde tendrá el durísimo reto en la Liga Betplay, donde virtualmente está eliminado.

Lo que dice ChatGPT de Millonarios vs. Sao Paulo

* Y es que la sorpresa pasa porque al momento de la consulta de SEMANA a ChatGPT, la IA lanzó en su veredicto una victoria de Millonarios por un ajustado marcador y ve muy complicado un triunfo del gigante paulista en Bogotá.

Predicción de marcador: Millonarios 1 - 0 São Paulo

Predicción de goles: 1 o 2 goles

Probabilidad alta de: Partido táctico

Pocas ocasiones claras

Defensas imponiéndose

Lectura rápida

Si Millonarios aprovecha la altura y arranca fuerte, gana corto.

Si Sao Paulo impone experiencia, empate 0-0 o 1-1 también es muy posible.

Un partido abierto (3+ goles) sería sorpresa.