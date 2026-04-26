Tabla de posiciones en Liga BetPlay: lista de clasificados tras juegos de Once Caldas y Llaneros

La fecha 18 de esta Liga BetPlay 2026-l alargó a seis la lista de clasificados oficiales para los playoffs de la competencia. Eso quiere decir que faltan dos cupos por confirmar, con varios clubes haciendo fila.

Para este domingo, 26 de abril, estaban programados tres partidos por la fecha 18. Tras finalizar los compromisos entre Águilas Doradas vs. Once Caldas (2-2), y Llaneros vs. Alianza FC (0-0), el panorama es más claro.

Con el empate ante Águilas Doradas, Once Caldas se metió a los playoffs. Foto: Colprensa - David Jaramillo

¡Finaliza el partido en Villavicencio por la Fecha 18 de la #LigaBetPlayDIMAYOR I-2026!#LaCasaDeTodos pic.twitter.com/PjPITLX3N4 — DIMAYOR (@Dimayor) April 27, 2026

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Tabla de posiciones en Liga BetPlay: Once Caldas aseguró su clasificación

Los seis equipos ya clasificados para playoffs son: Atlético Nacional (40), Deportivo Pasto (34), Junior de Barranquilla (32), Deportes Tolima (30), América de Cali (30) y Once Caldas (30).

Séptimo y octavo parciales son Independiente Santa Fe (26) y Deportivo Cali (26), respectivamente. Sin embargo, ni el cardenal ni los azucareros tienen asegurada su clasificación, por lo que deberán pelear en la última jornada.

Matemáticamente siguen con vida, también: Medellín (26), Millonarios (25), Internacional de Bogotá (25 y que no ha jugado en esta fecha 18 ante Chicó), Bucaramanga (23) y Águilas Doradas (23), aunque estos dos últimos estarían virtualmente eliminados.

La diferencia de gol y la dependencia de otros resultados se hace presente en varios de los clubes que pelean por un cupo.

Llegan sin vida ni posibilidades de clasificar, a la fecha 19: Llaneros, Fortaleza, Cúcuta, Alianza, Jaguares, Boyacá Chicó y Deportivo Pereira.

Dimayor aún tiene pendiente publicar la programación de la fecha 19.

Así va la fecha 18 de la Liga BetPlay 2026-l

Jueves, 23 de abril

Deportivo Pasto 1 - 2 Santa Fe

Millonarios 2 - 0 Deportes Tolima

Viernes, 24 de abril

Cúcuta Deportivo 1 - 1 Junior de Barranquilla

Sábado, 25 de abril

Atlético Bucaramanga 2 - 2 Jaguares

Deportivo Pereira 1 - 0 Atlético Nacional

Deportivo Cali 1 - 0 América de Cali

Deportivo Independiente Medellín 1 - 0 Fortaleza

Domingo, 26 de abril

Águilas Doradas 2 - 2 Once Caldas

Llaneros 0 - 0 Alianza FC

Internacional de Bogotá vs. Boyacá Chicó - 8:20 p.m.*

*Este último juego tendrá repercusión directa en la tabla de posiciones. Si Internacional de Bogotá llega a ganar, llegaría a 28 puntos y quedaría séptimo. No le alcanza para clasificar aún, pero quedaría bastante cerca.