América de Cali consigue su primer fichaje de lujo: viene de México y “firmó preacuerdo”

Después de ratificar a David González como director técnico, América de Cali se enfoca en la llegada de nuevos fichajes para el segundo semestre de 2026.

El cuadro escarlata quedó eliminado de la Liga BetPlay a manos de Independiente Santa Fe y en Copa Sudamericana tuvo la misma suerte en la última fecha de la fase de grupos.

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Los hinchas perdieron la paciencia y piden decisiones contundentes por parte de la dirigencia, encabezada por Tulio Gómez como máximo accionista.

América considera que es momento de sumar fichajes y fortalecer el proceso de González con nuevas herramientas. En ataque necesitan pólvora de jugadores con experiencia, razón por la cuál consiguieron el primer fichaje que está cerca de ser anunciado.

Momentos del partido de la fecha 6 del Grupo A de la Copa Sudamericana 2026, entre América de Cali y Macará. Foto: Aymer Andrés Álvarez / El País

Luis Quiñones al América

Se trata de Luis Quiñones, extremo de 34 años que lleva un buen tiempo en el fútbol mexicano y termina contrato con el Club Pachuca en los próximos días.

Mariano Olsen, periodista de Win Sports, aseguró que Quiñones “firmó preacuerdo” con América y está a pequeños detalles de llegar al conjunto escarlata para le segundo semestre.

“El extremo de 34 años llegaría en condición de libre y con contrato de 1 año. luego de jugar la temporada pasada en Pachuca. El martes viajará a Cali para presentar exámenes médicos”, agregó.

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Luis Quiñones será otra pieza de renombre para la nómina de América, que ya cuenta con jugadores como Yeison Guzmán, Rafael Carrascal, Adrián Ramos y el venezolano Darwin Machis.

Este fichaje ha dividido opiniones entre los hinchas, que esperan volver a ver a su equipo peleando por los títulos como en los años 80 y principios de este siglo.

Llega con buenos números

Aunque muchos se centran en la edad, Luis Quiñones llega con buena cantidad de minutos en las piernas pese a no ser habitual titular en Pachuca.

Sus números en la presente temporada son positivos: disputó 36 partidos en total por todas las competencias y anotó dos goles.

En su paso por México conquistó seis títulos, todos ellos con la camiseta de Tigres UANL: tres ligas, dos copas de campeones y una Liga de Campeones de Concacaf.

En el fútbol profesional colombiano tuvo experiencia con la camiseta de Patriotas, Águilas Doradas, Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe, equipo del que salió en medio de críticas por actos de indisciplina.

Quiñones recompuso su carrera en México, donde se consolido como extremo y dio muestras de su buena calidad técnica que lo mantuvo por más de una década jugando en primera división.