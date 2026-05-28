América de Cali no pudo con Macará y firma otro papelón internacional: así quedó la tabla del grupo A de Sudamericana

América de Cali otra vez firma un papelón internacional y en esta ocasión cuando tenía todo el panorama a su favor incluso para ser primero del grupo A de la Copa Sudamericana. Las dos últimas fechas las hizo en condición de local en el Pascual Guerrero, pero lo que quedó de por medio fue un gran fracaso que resuena en la hinchada, cuerpo técnico y familia Gómez Giraldo.

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La eliminación hace escándalo en la casa escarlata. Cabe recordar que América de Cali asistió como cabeza de serie y evitó ir a un grupo más complejo con otras potencias en el bombo 1. Esta condición le permitía un buen lugar y con rivales como Macará de Ecuador, Tigre de Argentina y Alianza Atlético de Perú, el gigante vallecaucano era favorito para ser líder y avanzar directamente a octavos.

Esa situación no pasó debido a que América se complicó demasiado a medida que avanzaban las fechas. El equipo rojo consumó tres empates, dos victorias y una derrota para alcanzar el tercer puesto del grupo A con 9 puntos. Sus rivales hicieron mejores registros, le superaron y lo eliminaron. Incluso, dejándole imposible el cupo a playoffs del mismo torneo contra los terceros de Libertadores.

David González, DT del América de Cali Foto: Aymer Andrés Alvarez - El País

Por la sexta fecha, América enfrentó al Macará de Ambato, que al final terminó como líder del grupo A y así avanzó directamente a los octavos de final. El 0-0 le fue suficiente al club ecuatoriano para mantenerse en lo más alto y con 10 puntos se hizo inalcanzable.

En la pelea por el segundo lugar, América no pudo estar debido a la victoria de Tigre en Argentina ante Alianza Atlético, que terminó de último en el grupo A. Goles de Jabes Saralegui y Alan Barrionuevo fue más que suficiente para dictar sentencia (2-0). Tres puntos para el ‘Matador’ y así escalar con 9 unidades y cazar los playoffs.

América de Cali firma un gran fracaso

Lo más cerca de gol que estuvo América fue una doble acción de ataque que dejó remates en el palo. Primero fue Darwin Machís quien eligió ir con la individual, en el rebote cazó Rafael Carrascal, quien estrelló la pelota en el larguero.

Grupo A Foto: Google

De esta manera, América cierra un semestre donde intentó competir, pero no es suficiente para salirse de las críticas y el fracaso es notorio. En Liga Betplay cayó en octavos de final y ahora no pudo avanzar ni siquiera a los playoffs en el torneo internacional. El club pasará la página y empezará a mirar refuerzos en el mercado de fichajes.