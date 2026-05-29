Se filtró posible lesionado en la Selección Colombia: James lo ayudó a bajarse del bus

La Selección Colombia continúa sumando jugadores a su concentración para el Mundial 2026. Néstor Lorenzo ya tiene casi todo el grupo disponible, faltando algunas piezas que vienen de competir en torneo internacional con sus respectivos clubes.

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De momento todo es armonía en el camerino de la Tricolor; sin embargo, un video grabado en la llegada al hotel encendió todas las alarmas sobre la situación física de David Ospina.

En dicha grabación se ve el momento en que Camilo Vargas y James Rodríguez bajan por la puerta delantera del vehículo y le ofrecen una mano a alguien que viene por detrás.

Según los testigos de ese momento, se trata de David Ospina, quien necesitó la ayuda de sus compañeros para bajar del bus y entrar a las instalaciones del hotel donde se está hospedando la Selección Colombia en Bogotá.

@juannicosuarez18 ¿David Ospina está lesionado? 🤔🇨🇴⚽️ Hoy en la llegada del bus al hotel de concentración de Bogotá, David Ospina aparentemente tuvo que bajar con ayuda de #JamesRodriguez y #CamiloVargas 😬. #DeportesCableNoticias ♬ News - Memi Production

La Federación Colombiana de Fútbol no ha entregado reportes sobre jugadores lesionados y Ospina permanece en la convocatoria para la Copa del Mundo.

Los únicos que han tenido alguna molestia física durante los entrenamientos, de acuerdo a las palabras de Lorenzo, son James Rodríguez y Jhon Córdoba, aunque no resultaron con problemas de gravedad.

Cabe recordar que la Selección Colombia puede sustituir a cualquiera de sus 26 convocados hasta un día antes del debut contra Uzbekistán (17 de junio), solo si se trata de lesión o enfermedad demostrable.

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En la prelista hay otros tres arqueros pendientes de cualquier llamado: Kevin Mier (Cruz Azul), Aldair Quintana (Independiente del Valle) y Andrés Mosquera Marmolejo (Independiente Santa Fe).

Si llega a confirmarse la lesión de Ospina, el primer opcionado para tomar el lugar es Mier. El arquero santandereano acaba de salir campeón con Cruz Azul en la Liga MX e hizo parte del proceso bajo las órdenes de Lorenzo.

Néstor Lorenzo junto a David Ospina, quien fue convocado al Mundial 2026. Foto: AFP

David Ospina se perdió la final

Lo más preocupante del caso es que David Ospina tiene un largo historial de lesiones y este semestre se perdió varios partidos de Atlético Nacional por molestias musculares.

El guardameta antioqueño volvió justo a tiempo para los playoffs de la Liga BetPlay y la convocatoria de la Selección Colombia, donde actúa como líder del vestuario.

David lo dejó todo para estar en el Mundial 2026. De hecho, se perderá la final del campeonato local porque el reglamento de la FIFA exige que se presentara a la concentración de manera obligatoria después del pasado 25 de mayo.

En declaraciones posteriores a la semifinal frente a Tolima, confesó públicamente que ese fue su último partido con la camiseta de Nacional y hay indicios que apuntan a que tomará la opción del retiro cuando se termine la Copa del Mundo.