Definidos los rivales de Santa Fe y Medellín en los playoffs de la Copa Sudamericana

Medellín y Santa Fe conocen sus rivales en los playoffs de la Copa Sudamericana que se jugarán finalizando el mes de julio tras el Mundial 2026. Independiente Medellín y Santa Fe saltan a este torneo luego de quedar en la tercera posición en la fase de grupos de la Libertadores.

Por un lado, Independiente Medellín fue tercero en el grupo A, donde no le pudo hacer frente al favorito Flamengo que domino de principio a fin y sumó 16 puntos. Estudiantes de La Plata fue segundo luego de ganarle al DIM en el último suspiro en la sexta fecha.

Santa Fe, por su parte, venció con categoría a Peñarol en el estadio Campeón del Siglo de Montevideo con un gol de Alexis Zapata. El León necesitaba del triunfo de Corinthians en Sao Paulo ante Platense, pero el club argentino se quedó con los tres puntos y le ganó el segundo lugar al rojo de Bogotá.

De esta manera, ambos clubes del FPC cayeron a la Copa Sudamericana y ya tienen rivales para los playoffs.