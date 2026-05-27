Pánico en la localidad de Santa Fe: comunidad pasó susto por sospecha de carro bomba

En la tarde de este miércoles, 27 de mayo, los residentes de la localidad de Santa Fe, en el centro de Bogotá, reportaron la presencia de un automóvil estacionado que generó sospechas en la comunidad.

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Por tal motivo, los habitantes del sector se comunicaron con la línea de emergencias para alertar sobre el automotor, ubicado en la carrera 13A con calle 38, el cual sumaba aproximadamente 12 horas de abandono en la vía pública.

Ante el temor de los vecinos de que pudiera tratarse de un vehículo acondicionado con material detonante (carro bomba), la Policía Metropolitana de Bogotá desplegó su unidad antiexplosivos.

#Bogotá | Autoridades de Policía antiexplosivos realizan el análisis e inspección de un vehículo que permanece abandonado desde hace más de 12 horas sobre la carrera 13A con calle 38.



Agentes de tránsito hacen presencia en el lugar y buscan determinar al propietario del… pic.twitter.com/7bA1phFDpI — La FM (@lafm) May 27, 2026

Los técnicos especializados aplicaron los protocolos de seguridad estándar para este tipo de situaciones y, tras una inspección preliminar apoyada por caninos rastreadores, se descartó de forma definitiva la presencia de cualquier tipo de sustancia de riesgo.

Tras asegurar el área, las unidades de vigilancia iniciaron las labores de localización del propietario del automóvil, según informó La FM.

Relación con los desórdenes de la jornada electoral

Este hecho coincidió con las alertas registradas en las inmediaciones de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. En horas previas, un grupo de encapuchados ingresó al campus afirmando pertenecer a disidencias de las Farc, portando panfletos y material pirotécnico.

#Reporte 🟡🔴 Nuestro equipo de Diálogo Social, acompaña las siguientes acciones:



📍Monitoreo UNAL



Se evidencia la presencia de un grupo aislado en inmediaciones de la Universidad Nacional, quienes instalaron una bandera en la entrada de la calle 26 y portarían material… pic.twitter.com/0lZvbjy5iP — Secretaría de Gobierno (@GobiernoBTA) May 27, 2026

De acuerdo con los reportes de la institución de educación superior, los manifestantes ingresaron a los edificios amenazando con activar dispositivos, lo que obligó a suspender las actividades académicas y declarar la alerta naranja.

La situación en el centro educativo fue controlada posteriormente por los gestores de convivencia y las autoridades distritales, quienes evalúan el balance de los daños.

#ComunidadUNAL Comunicado oficial de la Universidad Nacional de Colombia sobre los hechos violentos ocurridos hoy en la sede @BogotaUNAL. pic.twitter.com/eekzoygAGT — Universidad Nacional de Colombia (@UNALOficial) May 27, 2026

Protocolo de seguridad ciudadana ante automotores sospechosos

Frente a escenarios de presunta amenaza por vehículos con explosivos, la Secretaría Distrital de Seguridad de Bogotá cuenta con un manual de recomendaciones operativas para la población civil. La directriz principal establece alejarse inmediatamente y mantener una distancia mínima de 150 a 300 metros del punto de origen.

Las autoridades aconsejan seguir las siguientes pautas de seguridad en el espacio público: