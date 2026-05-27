Video | Revelan la fría estrategia con la que sicarios asesinaron a tiros a comerciante del sector cárnico en Bogotá

Las autoridades siguen reconstruyendo minuto a minuto el sicariato que acabó con la vida de José Víctor Rojas González, comerciante del sector cárnico asesinado este 26 de mayo dentro de un establecimiento en el barrio Ciudad Jardín, en la localidad de Suba, Bogotá.

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El caso, además de generar conmoción por la frialdad del crimen, estaría relacionado con una presunta cadena de ataques contra una poderosa familia de empresarios.

Caracol Radio reveló el video que muestra la fuga de los responsables y varios detalles que hoy son clave dentro de la investigación. Según las versiones conocidas hasta ahora, los sicarios habrían esperado más de una hora para ejecutar el ataque e incluso desayunaron en una panadería cercana mientras vigilaban los movimientos de la víctima antes de entrar a matarlo.

Las imágenes de cámaras de seguridad muestran el momento en que los hombres salen rápidamente del lugar tras dispararle al comerciante. “Ellos desayunaron ahí y él se va a hacer el trabajo, mientras el otro se queda ahí esperándolo”, relató un testigo a ese medio.

La escena se volvió aún más tensionante durante la huida. Según la información conocida, varios jóvenes intentaron impedir que escaparan lanzándoles botellas a los atacantes cuando subían a la motocicleta.

En medio del desespero, se ve cómo los sicarios dispararon nuevamente para abrirse paso y lograron escapar por vías paralelas a la Avenida Suba.

Otro detalle que hoy analizan las autoridades es que los delincuentes habrían lanzado el arma utilizada en el crimen cerca de un reconocido restaurante de comidas rápidas de la zona, mientras intentaban perderse entre el tráfico del sector.

Sicariato estaría ligado a violenta disputa familiar

El asesinato de José Víctor Rojas González tomó mayor relevancia después de que la Policía de Bogotá le revelara a Semana que este hecho podría hacer parte de una suma de ataques contra miembros y allegados de una reconocida familia de empresarios de las carnes en la capital.

Las autoridades investigan una posible relación con el atentado ocurrido semanas atrás contra Yahir Ruiz Rojas, propietario de Carnes Frigomontreal, quien sobrevivió a un ataque armado en Usaquén.

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Esa hipótesis abrió nuevas líneas investigativas alrededor de presuntas retaliaciones y disputas que hoy tienen en alerta a comerciantes del norte de Bogotá.

Mientras tanto, la Sijín continúa revisando cámaras de seguridad y recopilando testimonios para identificar plenamente a los responsables y establecer quién estaría detrás de esta cadena de hechos violentos que ya comenzó a generar temor en el gremio comercial de la ciudad.