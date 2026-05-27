El Gobierno Petro perdió otro round para acceder a la necropsia del pequeño Kevin Acosta

Para la Procuraduría no hay duda: la muerte del pequeño Kevin Acosta está asociada a la falta de medicamentos, los mismos que se dejaron de entregar al menor y su familia en el llamado gobierno del cambio.

Familia de Kevin Acosta, niño que falleció esperando el tratamiento médico para la hemofilia, demandó a la Nación

El niño falleció mientras, junto a su mamá, esperaba los medicamentos de la EPS intervenida por el Gobierno y que desde hace meses dejaron de entregarles. El Ministerio de Salud trató de sacudirse de la responsabilidad; buscaron la historia clínica y la necropsia del menor, para quizá concluir que la muerte se produjo por una causa diferente.

A través de una acción de tutela, insistieron a un juzgado para obligar al Instituto de Medicina Legal y obtener la necropsia; sin embargo, el instituto forense se paró fuerte y evitó que el documento de carácter reservado, llegara a las manos de los funcionarios del Gobierno.

Aún con la respuesta del juzgado, el Ministerio de Salud insistió en acceder a ese documento, impugnando la acción de tutela que en las últimas horas el Tribunal Superior de Bogotá falló en segunda instancia y volvió a negarle al Gobierno la posibilidad de tener la necropsia del pequeño Kevin Acosta.

“Cabe anotar que el derecho de petición se satisface con la emisión de una respuesta de fondo y congruente, independientemente de que se acceda o no a las pretensiones del solicitante. El juez de tutela no puede intervenir en el contenido de la respuesta, como quiera que esta vía excepcional no puede alterar las competencias asignadas por el legislador a cada autoridad”, señaló el Tribunal.

Medicina Legal logró demostrar, no solo que el documento requerido por el Gobierno y los funcionarios del Ministerio de Salud, hace parte de un proceso judicial con carácter de reservado, por tratarse de un menor de edad, sino que además respondieron cada uno de los requerimientos que hizo el Ministerio en los tiempos y las condiciones que establece la ley.

Gustavo Petro y Kevin Acosta. Foto: Presidencia/API.

“De la documentación allegada, se advierte que, el 3 de marzo de 2026, el accionante elevó un derecho de petición ante el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, mediante el cual le solicitó: “... en virtud de las citadas consideraciones, el Ministerio de Salud y Protección Social SOLICITA al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses que remita la historia clínica e informe de necropsia’, señaló el Tribunal en su decisión.

Con esta decisión, el Gobierno se quedó sin la posibilidad de acceder, de manera legal, a los resultados de la necropsia del pequeño Kevin Acosta. Lo hicieron a través de derecho de petición, luego de tutela y finalmente con la impugnación del fallo de primera instancia; en todos los escenarios se quedaron con las ganas de acceder al documento.