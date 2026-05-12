Tutela busca frenar el PAE en Neiva: operador denuncia ‘grave riesgo’ para miles de niños por cocinas en estado deplorable

Toda una controversia hay en Neiva, Huila, por parte del operador del Plan de Alimentación Escolar (PAE) y la alcaldía municipal. En este nuevo capítulo, la Unión Temporal Nutrineiva OG 2026 colocó una tutela en contra de la administración municipal por el grave estado de las cocinas en varias instituciones educativas y solicitó la suspensión inmediata del programa por un supuesto riesgo para la salud de los estudiantes.

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En la tutela conocida por SEMANA, la Unión Temporal precisó al juez que desde enero de 2026 alertó a la alcaldía de lo que estaba ocurriendo con la infraestructura de las cocinas.

“Desde antes del inicio de la operación, la UT NutriNeiva OG 2026 alertó al Municipio de Neiva sobre las ‘terribles condiciones sanitarias de la infraestructura de cocinas, la falta de equipos y su estado de abandono’, y el consecuente ‘riesgo en salud pública para los niños y niñas beneficiarios’ con el estado ‘deplorable’ en que se encontraban las cocinas del Municipio”, se lee en la tutela.

En esta acción judicial, el operador advirtió que luego de hacer esos reclamos fue perseguido por la administración local.

“El Municipio decidió perseguir incesantemente al operador del programa con la finalidad de fabricar un incumplimiento inexistente y expulsarle de la operación”, denunció la UT Nutrineiva OG 2026.

Plan de alimentación escolar. Foto: Colprensa

Asimismo, agregó: “La denuncia penal revela que el Municipio de Neiva, en su afán de retaliación con el operador, adulteró material fotográfico de etiquetados de productos los cuales remitió a la Bolsa Mercantil de Colombia, sin reparar en que los cárnicos fotografiados pertenecían a un contrato del año 2025 donde la actual UT no operaba el programa”.

De igual manera, denunció que han intentado afectar el contrato que este lleva con la alimentación escolar en esta zona de Colombia.

“Varios proveedores han revelado al operador que supuestos enviados por funcionarios del Municipio de Neiva les ofrecen dádivas para afectar el programa con productos en mal estado, con tal de poder sacar al operador del servicio por vía de incumplimiento”, señala la acción constitucional.

En medio de este novelón, el Juzgado Quinto de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Neiva decidió admitir la tutela y abrir formalmente el proceso.

“Se declara la apertura de la presente Acción de Tutela, que propuso CRISTIAN OBREGÓN GUEVARA, representante legal de UT NUTRINEIVA OG 2026, quien actúa en calidad de agente oficioso de los niños, niñas y adolescentes beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el Municipio de Neiva”, dice el auto admisorio conocido por esta revista.

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Asimismo, ordenó que la alcaldía y la secretaría de educación respondan a las acusaciones que hoy realiza el representante legal de esta unión temporal.

“Que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, se pronuncien acerca de los hechos y peticiones expuestos en esta acción de tutela”, dijo el togado.

Mientras todo esto se resuelve, el juez dijo que suspendería el Plan de Alimentación Escolar en Neiva: “En cuanto a la medida provisional, no se considera procedente acceder a su decreto, como quiera que la misma corresponde al objeto de la acción constitucional”.