Crueldad en el Atlántico: perrito quemado con químicos lucha por su vida en cuidados intensivos

Rodolfo, un perro aparentemente callejero del municipio de Soledad, Atlántico, fue rescatado por una fundación de la región, luego de que desconocidos le arrojaran un líquido que terminó generándole quemaduras en su cuerpo. Revelaron cómo sucedieron los hechos, quién lo rescató y el destino del canino, que fue brutalmente atacado.

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Son desconocidas las razones por las que atacaron al animal; sin embargo, Daniela Useche, líder de la Fundación Mascoti, reveló que la comunidad fue la primera en auxiliar a Rodolfo.

Según su relato, un grupo de personas que notó las heridas del canino intentó socorrerlo ante el daño físico y el producido por las quemaduras producidas por una soda cáustica. Ante la gravedad de las lesiones, Rodolfo fue hospitalizado.

“Rodolfo fue rescatado en la carrera 30 de Soledad, donde llegó corriendo con el químico en la piel. Ahí fue atendido por varias personas que lo vieron desesperado y le echaron agua, porque en ese momento pensaron que era lo mejor que podían hacer", relató la líder de la fundación.

La policía del Atlántico atendió la emergencia. Foto: Policía de Barranquilla.

La Policía Ambiental y el CTI de la Fiscalía intervinieron inmediatamente la emergencia y, en colaboración con la Fundación Mascoty, llevaron al animal a una clínica veterinaria en donde permanece hospitalizado.

Las quemaduras de Rodolfo

Useche detalló que las quemaduras producidas por el líquido le generaron graves lesiones. La líder describió que la piel del animal se desprendía y quedaba pegada en cualquier espacio en el que se recostaba.

Las autoridades detallaron que el animal quedó ciego. Además, detallaron que sufrió quemaduras de tercer grado en gran parte del cuerpo, en la boca y el esófago.

El diario El Tiempo reveló que, con base en el reporte médico, el sistema digestivo del animal quedó gravemente afectado, ya que, por su instinto, intentó lamerse su cuerpo al sentir el químico ardiendo en su pelaje.

Además, en conversación con este periódico, la líder de Fundación Mascoty aseguró que necesitan apoyo económico para cubrir los altos costos de la hospitalización y el tratamiento reconstructivo del animal.

Detallaron que las personas interesadas en apoyar la causa de la fundación pueden contactarse a través de la cuenta de Instagram de la fundación, @fundacionmascoty, o al celular de contacto 3017201255.

Mientras tanto, las autoridades buscan a los agresores, a quienes les puede caer el peso de la Ley 1774 del 6 de enero de 2016, que castiga a quienes maltraten a cualquier animal. Los maltratadores pueden hasta enfrentar penas de tres años de prisión.

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