Sicarios asesinan a dos jóvenes en Barranquilla: uno era auxiliar de la Policía Metropolitana

Los homicidios no cesan en Barranquilla pese a los controles que viene adelantando la Policía Metropolitana. Dos nuevos jóvenes fueron asesinados en medio de un impresionante ataque de sicarios en el barrio La Sierrita, sur de la capital del Atlántico.

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Las víctimas fueron identificadas por las autoridades judiciales como Ángel Jair Herrera Anaya, de 19 años, quien era auxiliar de la Policía Metropolitana, y Jhoan Alexander Sarmiento Monsalve, de la misma edad.

De acuerdo con la información que entregaron las autoridades, los dos jóvenes se encontraban en la carrera 5B con calle 52C, vía pública, conversando con dos amigas cuando llegaron dos sicarios a bordo de una motocicleta; el parrillero sacó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones.

Instalaciones de Medicina legal en Barranquilla. Foto: A.P.I

Los criminales huyeron con rumbo desconocido, mientras que las víctimas quedaron tendidas en el suelo sin signos vitales.

Asimismo, se conoció que momentos antes del crimen, los victimarios habían pasado por el lugar y se quedaron mirando a sus víctimas, a lo cual estas les dijeron varias palabras (groserías), tuvieron una discusión y se fueron del lugar. Al rato regresaron y cometieron el hecho.

Los cuerpos sin vida fueron trasladados hasta las instalaciones de Medicina Legal en el sur de Barranquilla para la realización de la necropsia de rigor. Entretanto, las autoridades avanzan para poder esclarecer el caso.

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Y es que este no ha sido el único caso de homicidio. Jair Martín Silva Llorente, de 44 años, conocido con el apodo del Mono y propietario de varios buses, fue asesinado por sicarios en el suroriente de la ciudad por pistoleros.

Según la Policía, el hombre recibió un impacto de bala en la parte posterior del cuello y otro en uno de los brazos. El hombre quedó sin vida en el acto por la gravedad de las lesiones.

Las autoridades se encuentran investigando este caso en medio de una seguidilla de casos de extorsión en Barranquilla y el Atlántico.