Estos son los más de 90 barrios de Barranquilla y 4 municipios del Atlántico que no tendrán agua este martes 5 de mayo

La empresa de acueducto y alcantarillado de Barranquilla, Triple A, anunció este domingo los cortes de agua que habrá en la ciudad y el departamento durante este martes 5 de mayo. Serán más de 90 barrios en la arenosa y 4 municipios aledaños los que tendrán suspendido el servicio.

Este miércoles, 3 de septiembre, suspenderán el servicio de agua en Barranquilla: esto dice Triple A

El corte en el suministro se debe a los trabajos programados en la infraestructura del sistema. Triple A explicó mediante un comunicado de prensa que esta intervención busca mejorar la capacidad de transporte de agua entre dos de las estaciones de bombeo más importantes de la ciudad.

En Barranquilla, habrá dos horarios y así mismo se distribuirán en diferentes grupos los barrios que se impactarán.

Barrios sin agua en Barranquilla

Horario: 9 a.m. a 4 p.m.

San Isidro, Santo Domingo, Nueva Granada, Olaya, Lucero, Loma Fresca, Los Pinos, Ciudadela de Salud, San Felipe, Los Andes, Valle, Pumarejo, Buena Esperanza, El Carmen, Villate, La Ceiba, Cevillar, La Sierra, La Victoria, Los Continentes, Kennedy, La Sierrita, El Santuario, La Alboraya, Recreo, Carlos Meisel, Nueva Colombia, Cuchilla de Villate, Lipaya, Betania, Delicias, Ciudad Jardín, El Golf, San Vicente, Riomar, Santa Mónica, Altos de Riomar, Altos del Limón, Castellana, Andalucía, El Limoncito, Villa del Este, Silencio, Libertad, Mercedes, Mercedes Sur, Los Jobos, Villa Santos, Corredor Universitario, Villacampestre, Ciudad del Mar, Country Club Villas, Urbaplaya, Villa Norte, El Poblado, Altamira, El Tabor, Nogales, La Cumbre, La Campiña, Granadillo, Los Alpes, Nuevo Horizonte, Campo Alegre, Las Estrellas, El Ruby, Pastoral Social (un sector), Las Colinas, La Florida, Villa Rosario, La Pradera, La Castellana, Me Quejo, Por Fin, Alameda del Río, Ciudad Mallorquín, San José, Alfonso López, Montes, San Roque y Chiquinquirá.

Horario: 9 a.m. a 10 p.m.

Delicias (CR 41/CR 43 – CL 69/CL 70B), América, Porvenir (CR 46/CR 49B – CL 75/CL 79), Prado (CR 50/CR 60 – CL 70/CL 75), Alto Prado (CR 49B/CR 58 – CL 75/CL 76 y CR 49B/CR 53 – CL 76/CL 79), Villa Country, Paraíso, Norte, Tres Ave Marías, El Castillo (CR 74/CR 79B – CL 79/CL 82), San Salvador (CR 78/CR 79 – CL 82/CL 86), San Marino, La Floresta, Villa Carolina, Batallón, Boston, Colombia (CR 43/CR 50 – CL 68/CL 70), Prado (CR 50/CR 60 – CL 58/CL 70), Boston.

Municipios del Atlántico que no tendrán agua este martes

Usiacurí

Juan de Acosta

Tubará

Piojó

Estos municipios costeros no tendrán el servicio entre las 9 de la mañana y las 11 de la noche. El gerente de Triple A insistió en los beneficios que traen para la región estos trabajos de intervención.

“Estamos fortaleciendo la infraestructura para responder con mayor capacidad, continuidad y eficiencia a la demanda que trae consigo una ciudad en constante desarrollo”, afirmó Ramón Hemer, gerente general de Triple A.