Cortes de agua en Bogotá y Gachancipá del 28 al 30 de abril: Zonas y horarios afectados

En medio de las intervenciones que adelanta la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá sobre la red de distribución de agua, continúan programándose suspensiones temporales del servicio en distintos sectores de la capital. Estas medidas hacen parte de trabajos técnicos que buscan mejorar la infraestructura y prevenir fallas mayores en el sistema.

Prepárese: Cortes de agua por 34 horas en estas localidades de Bogotá este miércoles, 29 de abril, por instalación de válvula

Para la última semana de abril de 2026, el calendario establece varias afectaciones distribuidas en diferentes localidades, con fechas y barrios específicos. Según la información oficial, el martes 28 de abril habrá cortes en las siguientes localidades:

La ciudad se prepara para una nueva jornada de arreglos en 7 localidades de Bogotá y en el municipio de Gachancipá. Foto: Alcaldía de Bogotá - API

San Cristóbal

En sectores como Puerto Rico, Cerros de Oriente y Las Lomas, en un rango comprendido de la calle 37 Sur a la calle 48D Sur, con una duración aproximada de 24 horas por trabajos de mantenimiento.

Ciudad Bolívar

Se registrarán suspensiones en barrios como Bosque de los Alpes, San Vicente, La Nueva Gloria, Los Alpes, San Jerónimo del Yuste y Altamira, entre otros, en franjas delimitadas entre calles y carreras específicas, con cortes que inician hacia las 10:00 a. m.

Municipio de Gachancipá

Se presentará suspensión total del servicio en todo el pueblo en un plazo de mínimo 12 horas.

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Por su parte, el día 29 de abril habrá corte en los siguientes puntos de la ciudad:

Rafael Uribe Uribe

Los barrios San Blas II, Ramajal, San Pedro, Los Alpes, Santa Inés Sur se verán afectados en el espacio que comprende de la Carrera 13 Este a la Transversal 6C Este, entre la Calle 28B Sur y la Calle 36G Sur. Esto debido a un mantenimiento preventivo de 24 horas.

Kennedy

De la Avenida Calle 43 Sur a la Calle 54 Sur, entre la Avenida Carrera 80 y la Avenida Carrera 86, habrá un mantenimiento que también cubrirá un día entero.

Engativa

Los sectores de Normandía, Santa Cecilia, San Ignacio tendrán que esperar 24 horas para volver a tener el servicio de agua.

Usaquén

La Carolina y Country Club verán la instalación de una válvula, mientras que Santa Teresa y San Cristóbal Norte tendrán la renovación de red de acueducto.

Adicionalmente, en Engativá, Usaquén y Kennedy se presentará un corte de 34 horas por la instalación de una válvula sismorresistente.

Los trabajos se adelantarán esta semana y afectarán a casi 2 millones de personas en la ciudad. Foto: Getty Images

Finalmente, el jueves 30 de abril se presentarán las siguientes afectaciones:

Kennedy

Tanto en Ciudad Kennedy Oriental como en Ciudad Kennedy Central, se llevará a cabo un mantenimiento preventivo desde las 10:00 a. m.

Barrios Unidos

El barrio Entre Ríos tendrá la instalación de un hidrante desde las 9:00 a. m. Mientras que los barrios Alcázares, Alcázares Norte, Alfonso López, Banco Central, Baquero, Belalcázar, Benjamín Herrera, Campín, Colombia, Galerías, Juan XXIII, La Aurora, La Esperanza, La Merced Norte, La Paz, La Soledad, Las Américas, Muequetá, Once de Noviembre, Palermo, Quinta Mutis, Rafael Uribe, San Felipe, San Luis, Santa Sofía y Siete de Agosto, tendrán un mantenimiento preventivo desde las 10:00 a. m.

Estas intervenciones hacen parte de una programación continua que se extiende a lo largo del mes y que, según la entidad, busca garantizar un mejor servicio en el mediano y largo plazo. En ese sentido, las autoridades recomiendan a los ciudadanos consultar de manera permanente los canales oficiales para verificar si su sector está incluido dentro de los cortes programados y así tomar las medidas necesarias frente a estas suspensiones.