Bogotá registrará una jornada marcada por cielo mayormente nublado y lluvias de variada intensidad, con mayor incidencia en la tarde y primeras horas de la noche, según el pronóstico oficial.

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Se esperan lluvias ligeras a moderadas durante el día

El comportamiento del clima en Bogotá mantiene condiciones de alta nubosidad y presencia de lluvias intermitentes a lo largo del día, según el pronóstico emitido por Yamile Peña, en el marco del convenio Ideam- Idiger.

La jornada se caracteriza por variaciones entre cielos mayormente cubiertos y episodios de precipitación en distintos sectores de la capital.

Durante la madrugada, la ciudad registró cielo mayormente nublado acompañado de lluvias en el sur de Bogotá.

En este periodo se estimó una temperatura mínima cercana a los 10 °C, reflejando las condiciones frías habituales de las primeras horas del día en la capital.

Para la mañana, el pronóstico indica que persistirá el cielo mayormente nublado, con probabilidad de lluvias ligeras y dispersas, principalmente en el sur de la ciudad.

Este comportamiento sugiere una continuidad de la inestabilidad atmosférica desde las primeras horas del día, con precipitaciones de baja intensidad pero constantes en algunos sectores.

En horas de la tarde se espera un incremento en la actividad de lluvias.

El cielo continuará mayormente nublado y se prevén precipitaciones entre ligeras y moderadas. Además, no se descartan chubascos puntuales en el norte y el centro de la capital, con especial incidencia en localidades como Suba, Teusaquillo, Chapinero, Barrios Unidos y Santa Fe.

La temperatura máxima estimada para esta franja del día será de 20 °C, manteniendo un ambiente fresco pese a los episodios de lluvia.

Durante la noche, las condiciones de inestabilidad se mantendrán, con continuidad de lluvias en las primeras horas, especialmente en el centro y sur de Bogotá.

Este comportamiento refuerza la tendencia de un día marcado por la persistencia de nubosidad y precipitaciones intermitentes.

Bogotá presenta cielo mayormente nublado con lluvias intermitentes durante el día, especialmente en horas de la tarde y la noche. Foto: Twitter @PaolaToroLoza

Recomendaciones ante lluvias en Bogotá

Ante este panorama, las autoridades recomiendan a la ciudadanía tomar precauciones en los desplazamientos, especialmente en horas de mayor intensidad de lluvia.

Esto debido a posibles encharcamientos y reducción de la visibilidad en vías principales.

También se sugiere el uso de paraguas o impermeables, así como evitar transitar por zonas con riesgo de acumulación de agua.

Asimismo, se aconseja a los conductores moderar la velocidad y mantener la distancia de seguridad en las vías, mientras que peatones deben circular con precaución en sectores donde se presenten lluvias más intensas.

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Finalmente, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales del Ideam y del Idiger ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas.